Noreve Housse cuir Honor Magic5 Pro Perpétuelle Noir Noir ( Nappa / Black )

Cette housse de qualité pour Honor Magic5 Pro à rabat vertical a été conçue de manière artisanale au cœur de nos ateliers Noreve. Sans fermeture magnétique, ni bouton pression, la rabat se clipse et se déclipse facilement ce qui rend l’utilisation de votre smartphone Magic5 Pro agréable. Côté design, cette housse haut de gamme propose le parfait compromis épaisseur – légèreté – robustesse. Sa coque intérieure exclusive, entièrement gainée de cuir, similicuir ou texture végan, a été étudiée pour absorber les chocs du quotidien. Peu encombrante, elle se glisse aisément dans une poche ou dans un sac. Sa forme épouse parfaitement celle du mobile afin de le protéger de manière optimale. Grâce à ses bords surélevés, cet accessoire de protection sur-mesure couvre les bords, le dos et l’écran de votre appareil. Pratique et efficace, il est vivement recommandé si vous souhaitez préserver l’état d’origine de votre smartphone au fil du temps et des nombreux aléas du quotidien. Cette housse de luxe est disponible en plusieurs couleurs et textures. Notre simulateur est à votre disposition si vous souhaitez une coque plus personnalisée. Il est par exemple possible de choisir la couleur adaptée à votre look, la matière, la doublure intérieure et plusieurs options astucieuses. Sachez également que vous pouvez imprimer votre logo ou celui de votre entreprise pour donner une touche encore plus personnelle.