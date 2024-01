Toyotagate ou scandale de trucage de tests de pollution : Toyota suspend la livraison de 10 modèles

Scandale chez Toyota avec des tests de pollution

Depuis quelques années, l’industrie automobile est secouée par diverses révélations concernant des trucages de tests d’émissions polluantes.

Le constructeur japonais Toyota se retrouve aujourd’hui au centre d’un nouveau scandale, suite à la découverte de soupçons de trucage de résultats de tests.

En conséquence, Toyota a décidé de suspendre temporairement la livraison de 10 modèles en Europe.

Ce que vous devez retenir :

Toyota suspend la livraison de 10 modèles en Europe en raison de soupçons de trucage de tests d’émissions polluantes, rejoignant ainsi d’autres constructeurs impliqués dans des scandales similaires.

Les révélations portent sur les véhicules diesel de Toyota, accusés d’utiliser un dispositif frauduleux pour réduire artificiellement les émissions d’oxydes d’azote (NOx) lors des tests.

Les autorités pourraient renforcer les contrôles et les sanctions contre les constructeurs en cas de fraudes avérées, tandis que la demande pour des véhicules plus propres, tels que les électriques et hybrides, pourrait augmenter.

La montée en puissance des solutions de mobilité propre est favorisée par les gouvernements et pourrait être renforcée par ce nouveau scandale, incitant les consommateurs à opter pour des véhicules moins polluants.

Un scandale qui vient s’ajouter à d’autres affaires

Le scandale des logiciels truqueurs remonte à 2015 avec la révélation que le groupe Volkswagen avait équipé ses véhicules diesel d’un dispositif permettant de fausser les résultats des tests d’émissions polluantes. Depuis lors, plusieurs autres constructeurs ont été épinglés pour des pratiques similaires, tels que Fiat Chrysler et Renault. La marque nippone Toyota semblait jusqu’alors épargnée par ces problèmes, mais elle rejoindra désormais cette liste peu enviable.

Soupçon de fraude sur les tests “AdBlue”

Les révélations concernent principalement les véhicules diesel de Toyota. Ils seraient équipés d’un système permettant de réduire artificiellement leurs émissions d’oxydes d’azote (NOx), un polluant très nocif pour l’environnement et la santé humaine.

La tromperie porterait sur le fonctionnement du dispositif AdBlue, une solution d’urée injectée dans les gaz d’échappement pour neutraliser les oxydes d’azote. Selon certaines sources, le système serait programmé pour ne pas fonctionner correctement lors des tests d’homologation et ne libérer l’AdBlue qu’une fois les conditions de test terminées.

Toyota suspend la livraison des modèles incriminés

Face à ces soupçons, Toyota a pris la décision de suspendre temporairement la livraison de 10 modèles en Europe, afin de mener des investigations et vérifier si un programme frauduleux a bien été installé sur ses véhicules. Parmi les modèles concernés figurent notamment des best-sellers comme la Corolla ou encore le RAV4.

Pour l’instant, on ignore l’ampleur exacte de cette affaire et combien de véhicules pourraient être affectés. Il est néanmoins sûr que cette nouvelle atteint sérieusement la réputation du constructeur japonais, qui était jusqu’alors perçu comme un acteur respectueux de l’environnement et des normes en vigueur.

La réaction des autorités et conséquences possibles

Avec l’étendue des différents scandales qui touchent l’industrie automobile aujourd’hui, il est fort probable que les autorités régulatrices et législatives prennent des mesures pour renforcer leurs moyens de contrôle et éviter que de tels faits se reproduisent. Plusieurs options sont envisagées :

Mettre en place des protocoles de tests plus rigoureux et représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules Consolider les sanctions à l’encontre des constructeurs responsable de fraudes avérées (amendes, interdictions de commercialisation, voire retrait de licences) Promouvoir des alternatives écologiques et incitatives pour encourager les consommateurs à se tourner vers des options moins polluantes

Quel impact sur le marché automobile et les choix des consommateurs ?

Ce nouveau scandale vient s’ajouter à une liste déjà longue de découvertes similaires chez différents constructeurs. Si Toyota est particulièrement touché ici, il n’est pas le seul à être concerné par ces pratiques peu scrupuleuses.

Les conséquences pour les constructeurs en termes d’image et de crédibilité sont majeures : ils devront redoubler d’efforts pour regagner la confiance du public, en démontrant leur engagement en faveur d’un développement plus durable et respectueux de l’environnement. La chute des ventes de véhicules diesel au profit des modèles essence, hybrides ou électriques pourrait ainsi s’accélérer.

La montée en puissance des solutions alternatives

La tendance actuelle est clairement en faveur des véhicules “propres”, notamment grâce aux progrès réalisés en matière d’autonomie et de recharge pour les voitures électriques, ainsi que l’essor des technologies hybrides. Les gouvernements ne sont pas en reste, avec des aides financières et fiscales pour l’achat de véhicules jugés écologiques, ainsi que des restrictions de circulation pour les modèles les plus polluants.

Ainsi, même si les conséquences directes de ce nouvel épisode ne sont pas encore connues, il est probable qu’il renforce la défiance envers le diesel et participe à orienter un peu plus les choix des consommateurs vers des solutions moins polluantes, voire non-polluantes. Un signal fort pour l’ensemble du marché automobile, qui devra redoubler d’efforts pour respecter les exigences environnementales toujours plus strictes et répondre aux attentes d’un public de plus en plus soucieux de préserver notre planète.