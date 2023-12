Atelier de Morphée Matelas Eugénie pour lit de côté (Droite) de 141x200 à 160x200 Mousse HR35kg/m3 épaisseur 11cm Non Oui

Ce matelas camping car pour lit à la française est confectionné sur mesure en France. Sélectionnez vos dimensions ainsi que le garnissage souhaité ci-dessous. Renseignez ensuite vos dimensions précises et obtenez votre devis gratuit au meilleur rapport qualité/prix.Le matelas lit de côté Eugénie est prêt à vous accompagner dans tous vos déplacement. Conçu spécialement pour véhicule nomade, il est adapté pour lit de camping car, caravane et mobilhome. A la fois léger et très confortable, il se décline sur épaisseur 11 à 23cm pour s'adapter à votre besoin.Garnissage en mousse: de 11 à 20cm d'épaisseur, accueil medium et soutien mi-ferme idéal pour préserver l'axe dorsal.Garnissage coco et mousse: épais de 23cm, accueil ferme et soutien ferme, idéal pour les morphologies les plus robustes.Matelas camping car pour lit à la françaiseNos matelas camping car pour lit à la française sont garantis pendant 10 ans. Indéformables dans le temps, ils bénéficient d'un soin tout particulier à la confection. En effet, ils sont fabriqués dans notre atelier de Tourcoing, dans le Nord de la France. Ancien fleuron de l'industrie textile française, notre région fait perdurer un savoir-faire ancestral, qui se retrouve avec le matelas Eugénie. Il est fabriqué à partir de matériaux élaborés dans la région (coutil, fils d'assemblage, garnissage...) pour une empreinte carbone réduite, et une confection ainsi plus écologiques.Ce matelas est conçu sans aucun traitement chimique. Il est naturellement protégé contre les bactéries et les acariens grâce à son coutil en bambou. Ce tissu végétal agit comme un bouclier naturel pour préserver votre hygiène de sommeil. Le bambou aide aussi à réduire la transpiration nocturne.Renseignements techniquesTaille du produit : Matelas camping car à la française Eugénie (côté droit)Qualité de la housse : Viscose de bambouQualité de la mousse: HR35 Kg/m3Qualité de la fibre coco: HR50 Kg/m3Confort du matelas : Medium - FermeEpaisseur du matelas : 11 à 23cmDoublure intérieure : 100g ouatine polyester/m²Origine de fabrication : Fabriqué en FranceEmballage : Plastique 150 microns garanti indéchirable.Retour et garantie : Matelas garanti 10 ans.