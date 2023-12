Préparation et envoi des vœux de fin d’année : conseils et astuces pour réussir cette étape clé

SMEG Bouill ss Fil SMEG KLF04PGEU Vert d'Eau

Pour préparer le thé, rien de mieux qu'une eau chauffée avec précision. Pour réussir sa préparation, munissez-vous de cette bouilloire SMEG KLF04PGEU, dotée d'une température réglable. Réglez la température de l'eau La bouilloire SMEG KLF04PGEU est un appareil indispensable pour tous ceux qui aiment la précision. Plus qu'une simple bouilloire, elle vous permet de choisir précisément la température de l'eau. Grâce à un contrôle électronique, vous avez le choix entre 7 niveaux, de 50 °C à 100 °C. Et pour que vous profitiez le plus longtemps possible de ce réglage, elle dispose également d'une fonction maintien au chaud pendant 20 minutes. Une fois la température atteinte, l'appareil se coupe automatiquement et vous alerte à l'aide d'un indicateur sonore. Pour vous faire gagner du temps, la dernière température utilisée est mémorisée. Un design bien pensé La bouilloire SMEG KLF04PGEU possède une contenance de 1,7 L, soit l'équivalent de 7 tasses, et affiche une double visualisation pour vous aider à préparer la quantité exacte d'eau dont vous avez besoin. Sans fil et avec une base détachable avec connexion a? 360°, cette bouilloire peut être facilement transportée. Dès le premier coup d'oeil sur cet appareil, on reconnait la marque de fabrique de SMEG : inox verni coloré, formes rondes, finitions chromées et lettres en relief. On adore son design rétro pile dans la tendance, qui s'associera parfaitement avec les autres appareils de la marque.