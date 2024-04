Tracker Bluetooth Apple AirTag Pack de 4

Perdez l’habitude de tout perdre.L’AirTag est l’accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez‑en un à vos clés, glissez‑en un autre dans votre sac, et n’y pensez plus. Grâce aux AirTags, vous pouvez facilement repérer vos objets dans l’app Localiser, qui vous permet aussi de détecter vos appareils Apple et de ne pas perdre vos proches de vue.Longue autonomie.L’AirTag vous offre une autonomie de plus d’un an grâce à sa pile standard, que vous pouvez facilement remplacer. Et votre iPhone vous prévient quand le moment est venu de la changer.Plouf, plouf.Imaginons que vous ayez attaché un AirTag à vos clés et que – pas de chance – celles-ci tombent dans une flaque d’eau. Ou qu’elles soient à côté de votre verre au moment même où vous le renversez. Tout va bien ! Votre AirTag résiste à l’eau.Vos initiales. Votre emoji.Quand vous achetez votre AirTag sur apple.com ou dans l’app Apple Store, vous pouvez le personnaliser en y faisant graver vos initiales. Un emoji. Ou les deux. C’est facile, gratuit et plutôt cool.