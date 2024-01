La société japonaise Interstellar Technologies travaille actuellement sur un projet innovant visant à tester des moteurs de fusées alimentés en biométhane liquide, une alternative plus propre et écologique aux carburants traditionnels.

Biométhane produit à partir de bouse de vache : une innovation pour les moteurs de fusée Japonaises

Ce biométhane est fabriqué à partir de la matière fécale du bétail, offrant ainsi une source d’énergie renouvelable et locale.

Un procédé original pour nourrir les fusées

Interstellar Technologies est une start-up japonaise qui a récemment réalisé avec succès un test statique de son moteur de lanceur léger Cosmos, propulsé par du biométhane liquide obtenu à partir de bouses de vaches.

Ce combustible présente l’avantage d’atteindre le même niveau de pureté que les carburants conventionnels utilisés par les fusées.

Ce projet démontre la volonté des entreprises aérospatiales de s’intéresser à des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement.

Filière d’approvisionnement circulaire régionale

Stratégie d’indépendance énergétique favorisée

Takahiro Inagawa, PDG d’Interstellar Technologies, explique que ce type de carburant a été choisi non seulement pour son côté écologique, mais aussi parce qu’il peut être produit localement, qu’il est économiquement avantageux et qu’il est particulièrement performant.

Le potentiel local du biométhane

Le biométhane est obtenu grâce au processus de méthanisation, qui permet de transformer la matière organique en méthane et d’autres gaz. Dans le cas d’Interstellar Technologies, les fèces proviennent d’une ferme locale avec 900 têtes de vaches qui produisent 40 tonnes de bouse par jour.

Ce carburant présente donc un potentiel considérable pour l’industrie spatiale, mais aussi pour d’autres secteurs comme le chauffage des habitations, le transport terrestre ou maritime et même la production d’électricité.

L’avenir du biométhane dans l’aérospatiale

D’autres entreprises et organisations cherchent également à adopter des solutions plus vertes pour alimenter leurs fusées. Par exemple, cet été, l’Agence spatiale européenne (ESA) et ArianeGroup ont effectué un essai de tir statique de 12 secondes de leur moteur de fusée réutilisable fonctionnant au biométhane liquide, baptisé Prometheus.

Il est important de noter que si cette technologie trouve sa place sur le marché et est massivement adoptée, elle pourrait contribuer à réduire considérablement l’empreinte écologique d’une industrie en pleine croissance. D’autres acteurs pourraient ainsi être convaincus de se tourner vers des alternatives durables, telles que les déchets agricoles non alimentaires, pour produire un combustible propre pour leurs engins spatiaux.

Prochaines étapes pour Interstellar Technologies

Après le succès du test statique, la start-up japonaise prévoit de construire un moteur à échelle réelle et de procéder au premier lancement de leur lanceur ZERO autour de 2025. Leurs ambitions ne s’arrêtent pas là : Interstellar Technologies envisage également de se positionner sur les marchés asiatiques et européens en proposant des lancements compétitifs à partir de 5,1 millions d’euros.

Si le projet d’Interstellar Technologies prend son envol, il pourrait servir d’exemple pour d’autres entreprises souhaitant innover dans le domaine des énergies renouvelables.

Leur utilisation du biométhane liquide comme carburant est une approche novatrice qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les futurs développements de la technologie spatiale et sur la poursuite de solutions durables pour notre planète.

Alors que les initiatives écologiques continuent de prendre de l’ampleur dans divers secteurs industriels, il sera intéressant de suivre les avancées réalisées par cette start-up japonaise et de voir comment elle inspire d’autres acteurs de l’industrie aérospatiale.