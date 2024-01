Recharger la batterie de voiture dans le garage est un danger : une Tesla explose après non-respect des consignes du constructeur !

Un incident mettant en évidence les dangers potentiels liés aux batteries de voiture

Récemment, une batterie provenant d’une Tesla a explosé dans une maison située à Cary. Les pompiers ont mis en garde contre les dangers associés à toutes les batteries de voiture, et soulignent qu’il faut toujours suivre les instructions fournies par les fabricants lors de la recharge.

Ce que vous devez retenir :

Une batterie Tesla a explosé dans une maison à Cary, soulignant les dangers potentiels des batteries de voiture lors de la recharge.

Les propriétaires n’ont pas respecté les instructions de recharge du fabricant, entraînant cet accident avec une batterie 12 volts.

Les pompiers recommandent de suivre strictement les instructions de recharge des fabricants pour tout type de batterie.

Des conseils de sécurité incluent l’utilisation d’un chargeur adapté, l’éviction de recharger des batteries endommagées, et le respect des recommandations pour le lieu de recharge.

Les propriétaires n’ont pas suivi les recommandations du fabricant

Dans cet incident, les propriétaires de la Tesla n’ont pas respecté les instructions données par le constructeur lorsqu’ils ont tenté de recharger la batterie à l’intérieur de leur résidence. Selon la police de Cary, les propriétaires avaient retiré une des batteries de leur véhicule et l’avaient apportée chez eux, près de la route Kildaire Farm, pour la charger.

La batterie impliquée dans cet accident n’était pas une grande batterie haute tension utilisée pour alimenter le moteur d’un véhicule électrique ; il s’agissait plutôt d’une batterie 12 volts similaire à celles utilisées pour démarrer les voitures à essence, comme l’ont indiqué les pompiers de Cary qui se sont entretenus avec WRAL News.

Pourquoi cette situation problématique est-elle survenue ?

Les pompiers ont expliqué que les propriétaires rencontraient des difficultés avec la batterie et n’avaient pas réussi à obtenir un remplacement. Ils ont donc décidé de retirer la batterie et de tenter de la charger eux-mêmes chez eux.

Le chef du bataillon Laird Van Gorden, du service d’incendie de Cary, a déclaré qu’ils avaient cherché en vain un remplaçant et s’étaient résolus à la charger eux-mêmes.

Les pompiers ont insisté sur le fait que cet incident à Cary met en évidence l’importance de toujours suivre les instructions fournies dans les manuels d’utilisation lors de la recharge de tout type de batterie – qu’il s’agisse de batteries de voiture, d’équipements de jardinage ou même de jouets.

Conseils de sécurité pour la recharge des batteries

Pour éviter ce genre d’accident, il est essentiel de respecter certaines règles de sécurité lors de la manipulation et de la recharge des batteries de voiture :

Lire attentivement le manuel du propriétaire : Les fabricants fournissent des instructions précises concernant la manipulation, l’entretien et la recharge des batteries. Il est impératif de les suivre à la lettre.

: Les fabricants fournissent des instructions précises concernant la manipulation, l’entretien et la recharge des batteries. Il est impératif de les suivre à la lettre. Utiliser un chargeur adapté : Il est important d’utiliser un chargeur conçu spécifiquement pour le type de batterie que vous souhaitez recharger. Utiliser un chargeur incompatible peut entraîner des risques d’explosion.

: Il est important d’utiliser un chargeur conçu spécifiquement pour le type de batterie que vous souhaitez recharger. Utiliser un chargeur incompatible peut entraîner des risques d’explosion. Éviter de recharger une batterie endommagée : Si une batterie présente des signes de dommage tels que des fuites, des déformations ou une surchauffe, il est préférable de ne pas la recharger et de la remplacer immédiatement.

: Si une batterie présente des signes de dommage tels que des fuites, des déformations ou une surchauffe, il est préférable de ne pas la recharger et de la remplacer immédiatement. Respecter les recommandations du fabricant concernant le lieu de recharge : Certains fabricants déconseillent de recharger une batterie à l’intérieur d’une pièce fermée afin d’éviter l’accumulation de gaz inflammables.

: Certains fabricants déconseillent de recharger une batterie à l’intérieur d’une pièce fermée afin d’éviter l’accumulation de gaz inflammables. Ne jamais tenter de réparer soi-même une batterie défectueuse : Les batteries contiennent des composants chimiques et électriques dangereux. Il est donc crucial de confier leur réparation ou leur remplacement à des professionnels qualifiés.

La sensibilisation aux dangers liés aux batteries de voiture constitue une étape cruciale

Cet incident malheureux à Cary rappelle qu’il est important de prendre conscience des risques potentiels associés aux batteries de voiture et de suivre scrupuleusement les recommandations des fabricants. En adoptant les bonnes pratiques en matière de sécurité, il est possible de prévenir les accidents et de protéger nos biens et notre entourage.