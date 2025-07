Fichier LLMs.txt : Protection web proactive face aux IA comme Perplexity, Gemini, ClaudeBot et GPTBot

4.8/5 - (77 votes)

Fichier LLMs.txt : Guide complet pour comprendre, créer et protéger vos contenus face aux IA

Qu’est-ce que le fichier LLMs.txt ?

Le fichier LLMs.txt est une nouvelle approche dans la gestion des contenus web face aux modèles d’intelligence artificielle générative, appelés LLMs (Large Language Models). Inspiré du fichier robots.txt , qui contrôle l’accès des moteurs de recherche, le fichier LLMs.txt permet de limiter ou interdire l’accès des IA qui explorent le web pour collecter des données ou générer des réponses via des chatbots.

Ce fichier est de plus en plus discuté dans la communauté SEO car des IA comme ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude et Perplexity AI parcourent et analysent massivement des sites web pour enrichir leur base de connaissances.

Pourquoi créer un fichier LLMs.txt ?

Les modèles d’intelligence artificielle visitent des milliards de pages web pour s’entraîner et générer des réponses. En l’absence de directives, vos contenus peuvent être utilisés sans contrôle. Le fichier LLMs.txt vous permet de :

Important : Ce fichier n’est pas encore une norme officielle, contrairement au fichier robots.txt . Toutefois, certaines IA comme Perplexity AI ont déjà annoncé qu’elles respecteraient les consignes présentes dans ce fichier.

Le fichier LLMs.txt fonctionne sur le même principe que le fichier robots.txt . Il utilise la syntaxe suivante :

User-Agent: [nom du robot IA] Disallow: [chemin interdit] Allow: [chemin autorisé]

Vous pouvez bloquer l’accès à l’ensemble de votre site ou uniquement à certaines sections spécifiques.

Exemple simple de fichier LLMs.txt (blocage total)

User-Agent: GPTBot Disallow: / User-Agent: ClaudeBot Disallow: / User-Agent: Gemini Disallow: / User-Agent: PerplexityBot Disallow: / User-Agent: Common Crawl Disallow: / User-Agent: CCBot Disallow: /

Exemple avancé avec autorisations ciblées

User-Agent: GPTBot Disallow: /contenu-strategique/ User-Agent: ClaudeBot Disallow: / User-Agent: Gemini Allow: / User-Agent: PerplexityBot Disallow: / User-Agent: Common Crawl Disallow: / User-Agent: CCBot Disallow: / User-Agent: Googlebot Allow: / User-Agent: Bingbot Allow: /

Où placer le fichier LLMs.txt ?

Le fichier doit être placé à la racine de votre site, accessible à l’adresse suivante :

https://www.monsite.com/LLMs.txt

Liste des User-Agents des IA connues (2025)

IA ou Service User-Agent à bloquer dans LLMs.txt OpenAI GPTBot GPTBot Anthropic ClaudeBot ClaudeBot Google Gemini Gemini Perplexity AI PerplexityBot Common Crawl Common Crawl CCBot CCBot Amazon Bot Amazonbot Googlebot (SEO) Googlebot Bingbot (SEO) Bingbot

Résumé des avantages du fichier LLMs.txt

💡 Protection contre l’extraction de contenus par les IA.

💡 Contrôle précis de l’accès à votre site par les robots d’intelligence artificielle.

💡 Possibilité d’autoriser certains robots tout en bloquant d’autres IA.

💡 Outil simple à mettre en place et adaptable à vos besoins SEO.

Documentation utile