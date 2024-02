La semaine dernière, La Poste a subi une cyberattaque DDoS ayant perturbé l’accès à plusieurs de ses services en ligne.

Retour sur cet événement qui a touché des milliers d’utilisateurs.

Ce que vous devez retenir de la cyberattaque DDoS :

La Poste a été victime d’une cyberattaque DDoS, perturbant l’accès à ses services en ligne pendant plusieurs heures, causant des pertes de temps et de productivité pour les utilisateurs.

Le groupe de pirates turcs Turk Hack Team revendique l’attaque, démontrant ainsi leur capacité à perturber des sites web importants pour démontrer leurs compétences techniques.

Pour se protéger des attaques DDoS, il est recommandé de mettre à jour régulièrement les logiciels, de sensibiliser les employés à la sécurité informatique et d’utiliser un service de mitigation DDoS.

La cyberattaque contre La Poste s’inscrit dans une série d’attaques contre des entreprises françaises, soulignant l’importance pour les entreprises d’investir dans la sécurité informatique.

Une attaque massive contre La Poste

Mardi dernier, de nombreux utilisateurs ont rencontré des difficultés pour accéder aux services en ligne de la société La Poste. En effet, durant plusieurs heures, il était impossible de suivre un colis, de prendre un rendez-vous ou encore d’accéder au portail client et à l’affranchissement en ligne. Cette panne a été causée par une cyberattaque DDoS, menée par le groupe de pirates turcs Turk Hack Team.

Cyberattaque DDoS : qu’est-ce que c’est ?

DDoS signifie Distributed Denial of Service, soit « déni de service distribué » en français.

signifie Distributed Denial of Service, soit « déni de service distribué » en français. Il s’agit d’une méthode permettant de rendre inaccessibles certaines ressources informatiques, généralement des serveurs, en saturant leur connexion avec un grand nombre de requêtes simultanées.

Dans le cas de La Poste, l’attaque DDoS a entraîné l’impossibilité d’accéder à plusieurs services en ligne pendant plusieurs heures.

Les conséquences pour les utilisateurs et l’entreprise

Pendant la durée de cette panne, de nombreux internautes ont été confrontés au message suivant : « En raison d’un incident exceptionnel chez notre fournisseur d’hébergement, laposte.fr est momentanément indisponible ». Le mardi 6 février 2024, l’attaque a donc entraîné une perte de temps et de productivité pour les clients de La Poste et l’entreprise elle-même. Bien que les services soient revenus à la normale en début d’après-midi, quelques ralentissements occasionnels étaient encore signalés.

Le groupe Turk Hack Team revendique l’attaque

Cette cyberattaque a été attribuée au groupe de pirates turcs appelé Turk Hack Team, qui s’est fait connaître il y a un an en piratant avec succès la page Telegram de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Depuis, ce groupe n’a cessé de multiplier les attaques contre différentes entreprises et organisations, notamment le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin et Thales, un fournisseur de solutions de surveillance pour Total et EDF. Il semblerait donc que le but de ces pirates soit de démontrer leurs compétences techniques et leur capacité à perturber des sites web importants.

Comment se protéger des cyberattaques DDoS ?

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, peuvent être ciblées par une attaque DDoS. Il est donc important de mettre en place des mesures de protection adaptées, telles que :

Mettre à jour régulièrement les logiciels et systèmes d’exploitation

Sensibiliser les employés aux risques de cyberattaques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique

Utiliser un service de mitigation DDoS pour filtrer le trafic entrant et bloquer les requêtes malveillantes

La Poste, une cible parmi d’autres

D’autres entreprises françaises ont déjà été touchées par des attaques informatiques de grande ampleur ces dernières années. En 2020, par exemple, l’entreprise OVH avait elle aussi subi une panne massive provoquée par une attaque DDoS visant ses serveurs. Les cyberattaques sont une menace constante dans notre société de plus en plus connectée. Pourtant, il est possible de se protéger et de limiter leur impact. Les entreprises ont donc tout intérêt à investir dans la sécurité informatique et à sensibiliser leurs employés sur les risques encourus.