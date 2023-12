Implantation réussie de Huawei en France : L’usine alsacienne commencera la production à la fin de 2025

Agendas exacompta Agenda de poche Exaplan 16 accordéon Plastique 9 x 16 cm Planning mensuel Janvier 2024 à Janvier 2025 - Couleurs assorties - Lot de 5 Pliage accordéon : au recto 12 volets mensuels et au verso des infos partiques et 8 volets pour les notes.<br/>Certifications : PEFC (fibres de papier issues de forêts gérées durablement) - Imprim'vert (impression respectueuse de l'environnement).<br/>Né dans les Vosges, fabriqué en France et pensé pour vous ! - Offre exclusivement réservée aux professionnels

Huawei renforce sa présence en France avec la construction d’une usine dans le Bas-Rhin

La société chinoise de télécommunications Huawei a lancé en 2021 la construction d’une usine de production à Brumath, en Alsace. La mise en service de cette usine est prévue pour la fin de l’année 2025. Huawei affirme détenir 20% du marché des infrastructures télécoms en France et espère produire près de 1 milliard de produits par an pour approvisionner l’ensemble du marché européen.

Construction d’une usine de production à Brumath

Commencement de la production fin 2025

Ambition de produire 1 milliard de produits par an pour le marché européen

Les activités de Huawei France : un focus sur la recherche et le développement

Depuis son arrivée en France en 2003, Huawei s’est concentré principalement sur les activités de recherche et de développement. Avant l’implantation de l’usine à Brumath, Huawei France comptait déjà 1 000 employés répartis sur six sites situés notamment à Paris, Boulogne, Grenoble et Sophia Antipolis. En outre, la compagnie dispose également de six centres de recherche et d’un centre mondial de design situé dans la capitale.

Un investissement massif pour soutenir la croissance sur le marché européen

L’investissement de 200 millions d’euros annoncé fin 2020 dans la construction de l’usine au Business Parc de Brumath vise à renforcer la présence de Huawei en France et en Europe. L’ouverture de cette usine permettra à la société chinoise de se rapprocher de ses clients sur le territoire européen, tout en facilitant la logistique et en réduisant les coûts de transport. Ce choix d’implantation s’appuie également sur une volonté de créer des liens forts avec des partenaires locaux et régionaux.

Des tensions commerciales toujours présentes mais qui n’affectent pas les ambitions de Huawei

Malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l’interdiction prévue par l’Allemagne pour les équipements fabriqués par Huawei et ZTE dès 2026, le groupe chinois ne renonce pas à ses objectifs de croissance sur le marché européen. Huawei entend continuer à proposer des équipements de télécommunication, dont ceux dédiés à la 5G, malgré les restrictions appliquées dans certains pays. La société rejette fermement les accusations d’espionnage et de sabotage sur les réseaux occidentaux.

Huawei en France : un acteur majeur du secteur des télécommunications

Huawei a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en France en 2021 et revendique la création de près de 10 000 emplois. En dépit des restrictions dues à la loi anti-Huawei de 2019, visant à protéger les réseaux français face aux risques d’espionnage, de piratage et de sabotage liés à la technologie 5G, l’entreprise demeure un acteur incontournable du marché français des infrastructures télécoms.

Conclusion : une stratégie ambitieuse pour le succès futur

En somme, la construction de l’usine alsacienne et le commencement de production prévu pour fin 2025 témoignent de l’ambition de Huawei de renforcer sa présence en France et en Europe. Malgré les tensions commerciales, Huawei continue de croire en son potentiel sur le marché européen et mise sur cette nouvelle usine pour répondre aux besoins de ses clients tout en se rapprochant des partenaires locaux et régionaux.