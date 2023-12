Les nouveautés d’OpenAI : un danger pour les éditeurs open source ?

ARINST Plateforme radio logicielle HackRF One (1 MHz-6 GHz) pour le développement SDR. Plateforme radio SDR open source.

Fonctionnalités:Large plage de fréquences : HackRF One fonctionne dans une large gamme de fréquences de 1 MHz à 6 GHz, vous offrant une polyvalence incroyable pour tous les types d'exploration RF. Taux d'échantillonnage élevé : Avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 20 millions d'échantillons par seconde, HackRF One peut capturer un large spectre de signaux RF. Matériel open source : HackRF One est un matériel open source, conçu pour être utilisé comme un périphérique USB ou équipement RF autonome. Compatibilité du logiciel : HackRF One est compatible avec une multitude de logiciels comme GNU Radio et SDR#, ce qui en fait un outil flexible pour tous vos besoins. Contrôles avancés: la carte dispose d'une gain RX et TX configurable par logiciel et de filtres de bande de base, d'une puissance de port d'antenne contrôlée par logiciel et de boutons de programmation pratiques. Alimenté par USB : HackRF One est alimenté via USB 2.0, ce qui le rend facile à utiliser avec n'importe quel appareil compatible. Spécifications:Fréquence de fonctionnement: 1 MHz à 6 GHzTranscepteur : demi-duplexFréquence d'échantillonnage : jusqu'à 20 millions d'échantillons par secondeÉchantillons de quadrature: I sur 8 bits et Q sur 8 bitsConnecteur d'antenne : SMA femelleEntrée et sortie d'horloge : connecteur femelle SMAUSB: USB 2.0 haute vitesseSource d'alimentation: alimentée par USB Le package comprend:1 x HackRF One (logé dans un boîtier en plastique moulé par injection)1 x Câble Micro USB (1