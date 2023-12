Ne manquez pas l’offre exceptionnelle de Noël sur la caméra Google Nest Cam Indoor

Google Caméra de sécurité Connectée Google Nest Cam (Intérieur - Filaire)

La caméra intérieure Nest Cam sait faire la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes. Grâce à la vidéo en direct 24h/24, 7j/7, regardez ce qui se passe chez vous, où que vous soyez, via l'application Google Home.Des alertes adaptées aux différents événementGrâce à son intelligence intégrée, la Nest Cam sait faire la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l'application Google Home. Sachez ce qui se passe chez vous en directUtilisez l'application Google Home pour surveiller votre domicile en direct où que vous soyez avec la vidéo HD 1080p. Grâce à la technologie HDR et à la fonctionnalité Vision nocturne, l'image obtenue est toujours nette, même en plein soleil ou par faible luminosité.Remontez le tempsConsultez l'historique vidéo des événements sans frais de trois heures dans l'application Google Home pour voir ce qui s'est passé. Vous pouvez également ajouter un abonnement Nest Aware à votre compte pour disposer d'un historique vidéo allant jusqu'à 60 jours.Installez votre caméra en quelques minutesLa Nest Cam se branche sur la plupart des prises électriques de votre maison. Il vous suffit de télécharger l'application Google Home et de configurer votre caméra en quelques étapes.La confidentialité avant toutAvec la validation en deux étapes et le chiffrement des vidéos, les caméras de sécurité pour la maison Nest Cam protègent votre vie privée. Conçue pour être installée presque partoutSon socle, son support mural et son pied multidirectionnel vous permettent d'obtenir le meilleur angle de vue, quel que soit l'endroit où vous l'installez.Dites simplement "Hey Google, montre-moi la pièce à vivre"La caméra de sécurité Nest Cam vous permet de visionner le flux vidéo sur votre écran connecté Nest Hub. Certaines fonctionnalités, comme les notifications sur appareil mobile, le contrôle à distance, la diffusion du flux vidéo en direct et l'enregistrement vidéo, nécessitent l’application Google Home, une connexion Internet et un réseau Wi-Fi fonctionnels.Jusqu'à trois heures d'enregistrement. Pour en savoir plus, consultez la page g.co/nest/3hours. Abonnement Nest Aware vendu séparément.