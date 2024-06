Augmenter la productivité grâce à la robotique en usine

Inutile de puiser dans les romans de science-fiction !

Les usines nouvelles ont des airs futuristes grâce au déploiement progressif de robots qui accompagnent les travailleurs au quotidien.

Parmi eux, on peut citer la cobotique, qui concerne les bras robotisés capables de travailler à la chaîne, ou encore les nombreuses machines qui fonctionnent de façon semi-autonome.

robots autonomes : révolution dans les usines

Toutefois, la technologie évolue à une vitesse galopante et concerne vraiment toutes les strates d’une usine moderne. On pense notamment aux robots capables de soulever des charges lourdes ou encore de déplacer un élément sur une ligne de production. Ce genre de robot mobile possède plusieurs appellations et des marques compétentes comme MiR sont présentes sur le marché de l’AMR.

Aujourd’hui, la production mondiale à toutes les cartes en main pour imaginer l’usine de demain, en grande partie robotisée, avec cependant une intervention humaine qualifiée pour coordonner les différents outils. Toutes les tâches qui présentaient une pénibilité accrue seront prises en charge par un robot mobile autonome dont l’agilité ne fait qu’augmenter au fil des années. Cela permet à la fois d’augmenter la productivité et d’assurer une plus grande sécurité sur le site.

Il faut ajouter à tout cela une grande dose d’intelligence artificielle pour contrôler les machines, et le futur s’annonce excitant pour les professionnels des usines. Voici les raisons pour lesquelles tout chef d’entreprise devrait étudier la possibilité d’investir dans un robot mobile.

La fin des pénuries de personnel

Les usines modernes rencontrent des difficultés à trouver du personnel qualifié pour effectuer les tâches requises au quotidien. Ainsi, on assiste à un phénomène inédit avec une augmentation de la demande des entreprises.

Avec une solution de robot autonome du type AMR (autonomous mobile robot), les pénuries d’employés à un moment M seront un lointain souvenir. Avec des machines capables de travailler à toute heure de la journée, la production d’une usine offre de nouvelles opportunités. Cela règle également les soucis de planning et les problèmes de communication avec les agences d’intérim.

En d’autres termes, investir dans un outillage AMR robotisé autonome est une bonne solution pour se libérer de nombreuses contraintes inhérentes à la gestion des employés, ce qui entraîne à coup sûr une augmentation de la productivité.

La fin des tâches dangereuses et pénibles

Dans une époque où le bien-être des employés est au cœur de tous les débats publics, l’industrie fait des progrès énormes en matière d’ergonomie et de pénibilité du travail. Effectuer une tâche simple des centaines de fois par jour, comme se baisser ou porter une charge lourde, finit par avoir des effets néfastes sur la santé à long terme.

La présence d’un robot mobile autonome change du tout au tout la journée d’un employé d’entrepôt, dans n’importe quelle industrie. Avec un tel matériel à disposition, le travail devient plus facile et requiert moins d’efforts physiques. Il en résulte une augmentation de la concentration et un gain de productivité indéniable. Enfin, les ouvriers qualifiés peuvent se concentrer sur des tâches plus techniques. Ceci donne un nouveau sens à leur quotidien professionnel. Ils peuvent enfin envisager une carrière qui ne se finira pas avec de lourds problèmes de santé.

Une sécurité accrue dans l’entreprise

Les accidents en entreprise représentent un manque à gagner certain pour l’entreprise. Sur le plan humain, c’est encore plus dommageable pour un employé qui se voit arrêté et sans ressources, de façon temporaire. Un robot autonome mobile est plus qu’un gadget qui augmente la productivité. Il assure également la sécurité des employés alentour.

Pour s’en rendre compte, il faut connaître un minimum les composantes de cette machine extraordinaire et polyvalente que l’on nomme robot autonome. L’appareil est équipé de capteurs sensoriels. Ils lui permettent de faire un mapping détaillé de son environnement, c’est-à-dire de repérer les obstacles. L’AMR est également capable de contourner des obstacles et de détecter n’importe quelle présence humaine pour ne pas se mettre en travers du chemin.

À la fin de sa journée, le robot autonome mobile rentre de lui-même vers sa plateforme de chargement. Selon le modèle, ce robot autonome mobile est capable de transporter de 250 à 1350 kilos dans l’ensemble de la gamme des modules MiR. Ils sont tous adaptés à de nombreuses industries, même les plus salissantes

De l’investissement à la productivité

Investir dans une flotte de modules type robot autonome est un pari sur l’avenir. Cependant, le déploiement d’une flotte AMR est une idée judicieuse pour des entreprises avec des entrepôts de taille conséquente, avec un brassage de charges lourdes au quotidien.

Il faut généralement une certaine période avant de rentabiliser un tel matériel. Les chefs d’entreprises peuvent raccourcir ce délai en tirant le meilleur parti d’un robot autonome, notamment en formant les employés à son installation et son utilisation. Dans ce domaine, on a tendance à oublier que la synergie homme-robot est indispensable. Des employés bien formés seront forcément plus heureux et productifs.