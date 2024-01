Now's Home Set Nappe & 8 Serviettes de table 100% Double Gaze de Coton Camaro vertes T.U

Set Nappe & 8 Serviettes de table 100% Gaze de Coton Camaro, Bienvenue dans l'univers du raffinement et du confort avec l'ensemble nappe et serviettes de table CAMARO en 100% double gaze de coton lavé, Plongez dans une expérience unique où la qualité rencontre l'élégance, et laissez-vous séduire par la douceur et l'esthétisme de ce magnifique ensemble, La couleur jaune mimosa de cet ensemble apportera instantanément une touche de gaieté et de fraîcheur à votre table, Symbole de bonheur et de convivialité, cette teinte lumineuse égayera vos repas en famille ou entre amis et créera une ambiance chaleureuse et accueillante, Fabriquée à partir de 100% de double gaze de coton lavé, cette nappe et ces serviettes vous offriront une sensation de douceur et de confort incomparable, La gaze de coton lavée est réputée pour sa texture légère et aérée, ce qui la rend parfaite pour un usage quotidien ou lors d'occasions spéciales, Pour compléter parfaitement votre table, les 8 serviettes de table décors assortis en 100% gaze de coton lavé de 40x40cm ajoutent une harmonie visuelle saisissante, Leur taille idéale et leur motif coordonné créent une ambiance harmonieuse et équilibrée, invitant vos convives à s'installer confortablement, Il faut noter que la gaze de coton se retend lors du lavage, il est donc recommandé de sécher les produits au sèche-linge ou à plat pour éviter quils ne se détendent, La gaze de coton peut être repassée à basse température, cependant, nous recommandons de ne pas la repasser si vous souhaitez garder son aspect naturellement froissé/gaufré