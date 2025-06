4.9/5 - (80 votes)

La création d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) attire de plus en plus de professionnels, y compris ceux issus de la fonction publique. Cependant, ce projet implique de respecter des règles strictes pour tout agent public souhaitant cumuler une activité entrepreneuriale avec son statut de fonctionnaire. Entre restrictions légales, nécessité d’une autorisation hiérarchique et exigences liées au statut professionnel, il est essentiel de bien comprendre le cadre applicable avant de se lancer.

Fonctionnaire et entrepreneur : découvrez les conditions pour créer une SASU sans risque

Ce que vous devez retenir de cette thématique création d’entreprise, SASU, cumul, fonction publique, autorisations, légalité :

✅ Un fonctionnaire peut créer une SASU , sous conditions strictes, en respectant le cadre légal du cumul d’activités et en obtenant l’autorisation hiérarchique.

, sous conditions strictes, en respectant le cadre légal du cumul d’activités et en obtenant l’autorisation hiérarchique. 📋 L’autorisation écrite de l’administration est obligatoire , garantissant l’absence de conflit d’intérêts et la compatibilité avec les missions publiques.

, garantissant l’absence de conflit d’intérêts et la compatibilité avec les missions publiques. ⏳ Le temps partiel inférieur à 70 % facilite la création d’une SASU pour les agents publics, offrant une plus grande flexibilité entrepreneuriale.

d’une SASU pour les agents publics, offrant une plus grande flexibilité entrepreneuriale. 💡 La micro-entreprise, plus simple et rapide à mettre en place, constitue une alternative intéressante pour tester une activité sans lourdes contraintes.

Cumuler une SASU et un emploi public : les démarches essentielles pour éviter les sanctions

Quel est le cadre légal du cumul d’activités pour un fonctionnaire ?

Travailler au service de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement hospitalier entraîne certaines obligations mais aussi quelques droits. Parmi eux, celui d’exercer plusieurs activités sous conditions précises. Le cumul d’activités pour un fonctionnaire n’est pas interdit, mais il s’inscrit dans un cadre réglementaire strict destiné à éviter toute situation conflictuelle ou d’incompatibilité.

Envisager la création d’une SASU quand on est agent public suppose donc de se référer à la législation en vigueur et à sa propre position professionnelle. Les textes encadrent formellement les possibilités afin de garantir la neutralité, la disponibilité et la loyauté des agents envers leur employeur public.

Quelles sont les principales interdictions et restrictions légales ?

La réglementation française sur le cumul d’activités vise à limiter les risques de conflit d’intérêt et à assurer l’engagement professionnel des agents publics. En général, la gestion d’une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle reste très encadrée lorsqu’on a le statut de fonctionnaire.

Certaines fonctions sont totalement incompatibles avec la création d’entreprise, notamment pour les postes à haute responsabilité, ceux qui impliquent des décisions stratégiques ou la gestion de données sensibles. Cela dit, des assouplissements existent, sous réserve de conditions précises prévues par les textes.

L’autorisation hiérarchique : indispensable pour le fonctionnaire ?

Avant toute démarche entrepreneuriale, obtenir une autorisation hiérarchique est absolument indispensable. Ce feu vert garantit que le projet de création d’entreprise ne portera pas préjudice aux missions publiques ni à la réputation du service. Sans cette validation écrite, créer une SASU en tant qu’agent public expose à des sanctions disciplinaires.

L’employeur évalue différents critères avant d’accepter ou refuser le cumul d’activités : nature de la société créée (par exemple, une SASU), secteur d’activité visé, liens éventuels avec le poste occupé, organisation du temps de travail et respect du cadre réglementaire.

Quelles possibilités pour créer une SASU selon le temps de travail ?

Le temps de travail hebdomadaire influence directement la liberté d’entreprendre en étant fonctionnaire. La création d’une SASU diffère selon que l’on travaille à temps plein ou que l’on bénéficie d’un aménagement partiel. Pour comprendre toutes les subtilités relatives au cadre légal de la SASU, il est recommandé de s’informer auprès de sources fiables et spécialisées.

Les autorités ont ainsi prévu plusieurs situations, chacune répondant à des exigences spécifiques. Il est donc important de bien connaître ces règles pour mener à bien les démarches administratives.

Créer une SASU tout en restant à temps plein : est-ce envisageable ?

Un fonctionnaire à temps complet peut parfois obtenir, dans des cas ponctuels ou limités dans le temps, le droit de lancer une activité accessoire comme la présidence d’une SASU. Toutefois, il lui sera difficile de gérer activement l’entreprise sur la durée sans modifier son temps de travail.

En pratique, un agent titulaire à temps plein conserve rarement une autorisation stable pour diriger une SASU. Cette possibilité relève surtout de l’exception temporaire (congé pour création d’entreprise, autorisation exceptionnelle limitée dans le temps).

Qu’en est-il pour les agents à temps partiel ou à moins de 70 % ?

La situation devient plus souple lorsque le fonctionnaire opte pour un temps partiel. Dès lors que l’activité principale est réduite à moins de 70 %, il existe une réelle ouverture pour entreprendre. Dans ce contexte, il est généralement plus facile d’obtenir l’accord de la hiérarchie pour diriger une SASU parallèlement à son emploi public.

Ce seuil des 70 % constitue donc un critère clé pour envisager sereinement la création d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, permettant de concilier sécurité de l’emploi public et développement d’un projet personnel.

Quelles démarches administratives suivre pour cumuler SASU et fonction publique ?

Passer du projet à la réalité demande de franchir plusieurs étapes obligatoires. Pour concrétiser son idée d’entreprise tout en respectant le statut de fonctionnaire, il faut accorder une attention particulière à chaque démarche administrative.

L’ensemble du processus doit permettre de vérifier la conformité avec toutes les conditions à respecter imposées par la fonction publique et par la réglementation sur la création d’entreprise.

Il convient de rédiger une demande argumentée détaillant le projet de création de SASU, le secteur d’activité concerné, le futur statut dans la société et l’organisation globale du temps de travail. Joindre tous les justificatifs nécessaires (lettre de motivation, prévisionnel, attestations) augmente fortement les chances d’obtenir rapidement l’autorisation.

L’avis du supérieur hiérarchique, puis celui du chef de service ou de l’autorité compétente, orientera la suite du dossier. Selon les contextes, le délai de réponse varie : mieux vaut anticiper sa demande d’autorisation pour éviter toute mauvaise surprise.

Quels sont les points de vigilance particuliers ?

Certains aspects méritent une attention renforcée. Si la future activité entrepreneuriale risque de concurrencer l’administration ou pose une question déontologique, il est conseillé de justifier chaque point du dossier et de montrer une séparation claire entre les responsabilités.

Ignorer ces obligations peut entraîner de lourdes conséquences : sanctions disciplinaires, restitution des sommes perçues, voire révocation dans les cas graves. S’informer précisément sur l’encadrement du cumul d’activités permet d’éviter ces écueils et d’assurer la sécurité juridique du projet.

Informer explicitement la hiérarchie dès le début du projet

dès le début du projet Respecter scrupuleusement le quota horaire autorisé

Préparer un dossier complet et honnête présentant ses intentions

présentant ses intentions S’assurer de l’absence de conflit d’intérêts , réel ou potentiel

, réel ou potentiel Mettre à jour régulièrement ses démarches administratives et déclarations

Existe-t-il des alternatives au montage d’une SASU pour un fonctionnaire ?

Toutes les ambitions professionnelles ne nécessitent pas forcément la création d’une SASU. Parmi les solutions appréciées, le statut d’auto-entrepreneur (désormais appelé micro-entrepreneur) séduit par sa simplicité et ses formalités allégées.

Ce régime offre à de nombreux fonctionnaires la possibilité de tester une aventure entrepreneuriale sans subir toutes les contraintes d’une société classique. Là encore, il est obligatoire de demander une autorisation préalable, car même une activité modeste reste considérée comme un cumul d’activités soumis à l’analyse de la hiérarchie.

Micro-entreprise ou SASU : quels avantages et inconvénients comparés ?

Le choix entre micro-entrepreneur et SASU dépend principalement des objectifs, du type d’activité et des perspectives de croissance. La micro-entreprise est appréciée pour sa fiscalité avantageuse, ses plafonds de chiffre d’affaires, l’absence de capital social requis, tandis que la SASU protège davantage le patrimoine personnel et offre des possibilités élargies pour investir ou embaucher.

Certains fonctionnaires commencent par le régime auto-entrepreneur pour valider leur concept, puis passent à la SASU si l’activité prend de l’ampleur. Quel que soit le format choisi, il est essentiel de toujours vérifier la compatibilité de son projet avec le statut de fonctionnaire et de rester attentif aux restrictions légales.

Les conditions à respecter pour rester conforme à la loi

Pour sécuriser sa démarche et éviter tout litige, il est important de rappeler les conditions fondamentales à respecter. L’activité complémentaire doit rester clairement distincte de l’emploi principal, ne jamais interférer avec les heures de service et faire preuve de transparence totale auprès des instances supérieures.

Actualiser fréquemment sa déclaration d’activités, adopter une gestion rigoureuse et consulter régulièrement le service RH ou la cellule déontologie de son administration facilitent la croissance sereine de sa société, qu’il s’agisse d’une SASU ou d’une micro-entreprise.

Poursuivre votre lecture sur les logiciels pour gérer son entreprise facilement

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vaW5mb3MtaXQuZnIvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWxlZ2Etd2l6YXJkL3ZpZXdzLy4uL2ltYWdlcy9sd2QtbG9nby1tZW50aW9ucy5wbmciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iNDAiPg0KICAgIDwvZGl2Pg0KICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj5Db250ZW51IGNvbsOndSBldCBwcm9wb3PDqSBwYXIgI1JPQyMzNDgzNTYuIExhIHLDqWRhY3Rpb24gZGUgSW5mb3MtSVQgbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj4tIENyw6lkaXRzIGltYWdlcyA6IEZyZWVwaWs8L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg==