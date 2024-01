Caterpillar Sac pochette isotherme 7 litres Lunch box Mini Glacière portable Chantier Camping Plage CATERPILLAR

Le sac isotherme CATERPILLAR est à la fois compact et spacieux pour vos besoins quotidiens grâce à ses dimensions pratiques de 30 x 25 x 11 cm et son volume de 7L. Fabriquée en polyester 600D enduit PU, cette lunch box isotherme offre une résistance exceptionnelle et une isolation thermique efficace. Ses caractéristiques uniques telles que le couvercle supérieur moulé en EVA, les tirettes de fermeture éclair à prise rapide et les boucles de sangle en font un accessoire polyvalent et pratique. La glacière portable cooler bag Caterpillar de 7L en Polyester 600D est le choix idéal pour ceux qui recherchent un sac compact, résistant et pratique pour garder leurs aliments frais en toutes circonstances. Sa conception intelligente, ses caractéristiques uniques et sa doublure en feuille d'aluminium en font un accessoire indispensable pour vos activités quotidiennes. Ne cherchez plus, procurez-vous dès maintenant ce sac isotherme souple Caterpillar de qualité pour des moments de fraîcheur et de plaisir en toutes occasions ! Caractéristiques : - Dimensions : 30 x 25 x 11 cm. - Volume : 7L. - Matière : polyester 600D enduit PU.