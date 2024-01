50 ans d’autonomie pour les nouveaux smartphones ou drones | une batterie nucléaire innovante

La start-up chinoise Betavolt a récemment dévoilé sa batterie nucléaire innovante, capable de tenir 50 ans sans avoir besoin d’être rechargée ou entretenue. Cette avancée technologique pourrait révolutionner diverses industries, y compris nos smartphones et drones.

Le fonctionnement de la batterie nucléaire Betavolt

La technologie sous-jacente à la batterie repose sur la conversion de l’énergie libérée par la désintégration des isotopes nucléaires en électricité. Cela permettrait de produire une énergie propre et durable. La batterie fonctionne grâce à un module contenant 63 isotopes nucléaires, le tout contenu dans un espace plus petit qu’une pièce de monnaie.

Grâce à sa conception modulaire, la batterie peut être utilisée en série pour générer encore plus d’énergie. Son format compact et son absence de maintenance permettent d’envisager une large gamme d’applications, notamment :

L’aérospatiale

Les équipements d’intelligence artificielle

Les dispositifs médicaux

Les microprocesseurs et capteurs avancés

drones et micro-robots.

Sûr, écologique et résistant aux températures extrêmes

Betavolt insiste sur la sécurité de sa batterie nucléaire, affirmant qu’elle n’émet pas de radiation externe et peut être utilisée en toute sécurité dans des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, les cœurs artificiels et les implants cochléaires. La batterie dispose d’une conception multicouche, empêchant tout risque d’incendie ou d’explosion en cas de choc soudain.

De plus, la batterie est capable de fonctionner à des températures très basses et très élevées allant de -60°C à 120°C. Enfin, elle se veut respectueuse de l’environnement : une fois la période de désintégration terminée, les isotopes se transforment en un isotope de cuivre stable et non radioactif, ne présentant aucun danger ni pollution.

La course à la miniaturisation des batteries nucléaires

Si les États-Unis et l’ex-Union soviétique ont déjà exploré cette technologie au 20e siècle pour leurs vaisseaux spatiaux, sous-marins et stations scientifiques isolées, leurs batteries étaient volumineuses et coûteuses. Avec l’émergence de la Chine comme puissance économique et sa volonté d’être à la pointe de la recherche en matière d’énergie, le pays s’est lancé dans la miniaturisation et la commercialisation de ces batteries nucléaires.

Des smartphones qui ne nécessitent plus de recharge ?

Les capacités impressionnantes de la batterie Betavolt pourraient potentiellement réinventer nos appareils électroniques quotidiens, tels que nos smartphones et drones, qui nécessitent actuellement des recharges fréquentes et sont dépendants de la durée de vie limitée de leurs batteries.

En effet, Betavolt affirme que si les réglementations le permettent, ces batteries nucléaires pourraient rendre nos téléphones portables plus autonomes, sans avoir besoin d’être rechargés. Les drones, qui ne peuvent généralement voler que pendant 15 minutes en continu, pourraient également bénéficier de cette nouvelle source d’énergie.

Cependant, des obstacles réglementaires importants subsistent dans le monde entier quant à l’utilisation civile de telles batteries. Il reste à voir si cette technologie peut obtenir les autorisations nécessaires pour transformer le secteur de l’électronique grand public.

La batterie nucléaire développée par la start-up chinoise Betavolt représente une avancée importante dans le domaine de l’innovation énergétique. Avec une capacité impressionnante de 50 ans d’autonomie promis, elle a le potentiel de révolutionner diverses industries, notamment celle des smartphones et des robots. Toutefois, il faudra probablement surmonter plusieurs défis réglementaires avant que ce rêve puisse se concrétiser dans le domaine de l’électronique grand public.