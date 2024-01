Grâce à la technologie de pompe à piston existante développée par le groupe industriel français Fives, Cryogas et Cryomotive envisagent de concevoir un nouveau modèle capable de délivrer de l’hydrogène gazeux cryogénique. Obtenir de l’hydrogène avec un impact très21 positif sur l’environnement est déjà possible grâce à l’hydrogène cryo-comprimé gazeux.

Livrer de l’hydrogène gazeux cryogénique pour ravitailler les camions à pile à combustible

Celui-ci peut atteindre une haute densité de 80 kg/m3 et plus, sous une pression comprise entre 30 et 40 MPa. Il existe deux possibilités pour y parvenir : comprimer l’hydrogène liquide ou refroidir l’hydrogène gazeux comprimé à des températures cryogéniques.

Des temps de remplissage rapides et une autonomie accrue

Ainsi, il est possible de remplir les réservoirs des camions fonctionnant à l’hydrogène en 10 à 15 minutes, offrant une autonomie d’environ 1000 km. Un autre avantage du CryoTruck de Cryomotive est ses deux configurations possibles de réservoir présentées sur leur site web : soit quatre empilés les uns au-dessus des autres derrière la cabine, soit deux réservoirs plus grands placés de part et d’autre du châssis entre les essieux avant et arrière.

Un partenariat prometteur avec Man Truck & Bus

Bénéficiant d’une subvention substantielle de 9,8 millions d’euros pour poursuivre son projet collaboratif, la société allemande a ouvert un centre de développement à Pfeffenhausen, en Basse-Bavière. Le programme inclut Man Truck & Bus comme l’un de ses partenaires en raison de leur engagement fort en faveur de la mobilité durable et de toutes les voies de recherche dans ce domaine.

Des pompes cryogéniques à haut débit et faible impact environnemental

On parle alors de pouvoir fournir 8 kg d’hydrogène cryogénique. Ces chiffres ont sans aucun doute fait partie des spécifications pour créer une pompe cryogénique à haut débit avec un faible impact environnemental et une faible consommation d’énergie pour la compression qui équipera les stations Cryomotive.

Ces pompes sont déjà utilisées pour divers gaz liquéfiés tels que l’azote, le GNL, l’argon et l’oxygène. Leader dans le domaine de la cryogénie, Fives est à la pointe de l’hydrogène depuis des décennies. “Nous avons fabriqué plus de 8000 pompes dans notre atelier à Allschwil, en Suisse”, déclare Xavier Nicolas, PDG de Fives Cryomec AG.

La marketplace de l’hydrogène : Trouvez des entreprises de conseil, des fabricants de moteurs, des opérateurs,

des constructeurs et des organismes de formation sur notre marketplace

des constructeurs et des organismes de formation sur notre marketplace Articles récents

Les articles les plus consultés

Newsletter gratuite : Recevez chaque semaine toutes les actualités du secteur de l’hydrogène dans votre boîte de réception.

L’hydrogène cryocomprimé pour le transport aérien commercial

En plus des camions, l’hydrogène est également un vecteur énergétique prometteur pour l’aviation commerciale. La société californienne ZeroAvia a récemment signé un protocole d’accord avec la start-up Verne pour évaluer le potentiel de l’hydrogène cryocomprimé dans ce secteur. Le stockage et le transport de l’hydrogène posent encore des défis pour l’approvisionnement en carburant des avions.

Une augmentation de 40 % de la portée des vols selon l’analyse de Verne

Les ingénieurs de la start-up estiment que cette technologie CcH2 peut bénéficier d’une densité d’hydrogène utilisable 40% supérieure à celle du LH2 et 200% supérieure à celle du GH2 à 350 bars. En conséquence, les avions pourraient parcourir une distance plus importante. Il ne sera pas nécessaire de maintenir des niveaux de pression de 700 bars ou d’installer un système de refroidissement actif sur l’avion. De plus, le système CcH2 réduirait considérablement les coûts de densification.

ZeroAvia travaille également sur l’adaptation de son modèle ZA2000 à un Dash 8-400 sur une base aux États-Unis. Aujourd’hui, les deux entreprises n’ont pas encore fourni plus d’informations sur leur approche pour adopter l’hydrogène cryocomprimé, mais il semble que cette technologie soit en passe de révolutionner le secteur des transports et de contribuer à un avenir plus vert.