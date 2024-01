New Garden Applique murale extérieur New Garden GRETA-Applique/Lampe à poser/Lampadaire/A piquer d'extérieur Solaire LED Noir

La lampe Greta, éditée par New Garden est une lampe solaire, rechargeable, multi-fonctions et GREEN ! Véritable révolution dans l'univers impitoyable de l'éclairage, la lampe Greta est multi-fonctions puisque vous pourrez la transformer très simplement en cinq luminaires différents : lampe à poser, lampe à piquer, applique murale, lampadaire sur pied ou lampadaire à planter. Equipée de différentes bases, elle pourra, tour à tour, être installée au sol, sur une table ou directement au mur. Assemblez la version souhaitée et le tour est joué ! Très pratique, Greta possède également deux modes de rechargement : solaire ou par câble USB (fourni). Avec elle, la panne de lumière n'existera plus ! New Garden se met au vert : la lampe Greta est composée de matériaux recyclés provenant directement des océans. C'est une seconde vie pour les déchets plastiques, tout en luttant contre la pollution des océans ! LED : 0.5W LED (intégrée et irremplaçable) - 3000°K (couleur blanc chaud) - 80 Lumens - Durée de vie : 25000h - Autonomie solaire / rechargement : 30h - Durée de rechargement : 4-8h - Détecteur crépusculaire