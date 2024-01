La révolution de l’énergie osmotique : une start-up bretonne transforme l’eau salée et l’eau douce en électricité

Un potentiel insoupçonné pour l’énergie osmotique

L’énergie osmotique, également connue sous le nom d’énergie de pression saline, est une source d’énergie renouvelable qui se crée lorsque l’eau salée rencontre l’eau douce. La différence de concentration entre les deux types d’eau provoque un échange naturel d’ions, générant ainsi de l’énergie.

En France, y compris les territoires d’outre-mer, l’énergie osmotique représente environ 40 TWh par an, soit près de 10% de la consommation électrique.

Propreté : L’énergie osmotique est une source d’énergie propre, sans émissions ni pollution.

Décarbonée : Cette technologie contribue à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Non intermittente : Contrairement à l'énergie solaire et éolienne, l'énergie osmotique est disponible en permanence et ne dépend pas des conditions météorologiques.

Cependant, malgré ce potentiel impressionnant, l’énergie osmotique n’a pas encore été largement exploitée en raison de coûts élevés et d’une efficacité généralement faible des technologies existantes.

Une start-up bretonne bouleverse le marché de l’énergie osmotique

Mais cela pourrait bien changer grâce à Sweetch Energy, une start-up bretonne qui a développé une membrane révolutionnaire capable de capter de manière très efficace l’énergie osmotique. Cette nano-membrane brevetée utilise des matériaux biosourcés et permet une production d’électricité nettement supérieure à celle des systèmes traditionnels.

Comment fonctionne cette technologie innovante ?

Le principe est simple : on installe une centrale électrique à l’embouchure d’une rivière, où l’eau douce se rencontre avec l’eau salée. On pompe ensuite l’eau salée d’un côté et l’eau douce de l’autre et on les fait circuler autour d’une série de membranes semi-perméables. Les ions chlorure et sodium du sel migrent entre ces deux solutions, créant ainsi un courant ionique qui peut être converti en électricité.

Des applications variées pour répondre aux défis énergétiques actuels

La technologie développée par Sweetch Energy présente un potentiel intéressant pour diverses applications :

Production d’énergie locale : La possibilité d’installer des unités de production d’énergie osmotique à proximité des rivières offre aux collectivités locales une source d’énergie renouvelable et fiable.

Réduction des émissions de CO2 : L'énergie osmotique permettrait de diminuer notre consommation de combustibles fossiles, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.

Une technologie prometteuse pour un avenir durable

Grâce à cette avancée technologique, l’énergie osmotique pourrait devenir une alternative crédible et respectueuse de l’environnement aux sources d’énergie traditionnelles.

Même si elle ne remplacera pas entièrement les autres formes d’énergies renouvelables, elle offre néanmoins une nouvelle solution pour diversifier nos sources d’énergie et construire un avenir plus propre et plus durable. L’exploitation de cette énergie représente donc un véritable espoir pour la transition énergétique et la préservation de notre planète.

En développant une membrane révolutionnaire pour capter l’énergie osmotique, la start-up bretonne Sweetch Energy apporte une innovation majeure dans le secteur des énergies renouvelables. Cette technologie promet de diversifier notre panoplie d’options pour un approvisionnement énergétique plus respectueux de l’environnement et peut jouer un rôle important dans la transition énergétique.

À une époque où les défis climatiques et environnementaux sont de plus en plus urgents, chaque nouvelle source d’énergie renouvelable mérite d’être pleinement explorée et développée.