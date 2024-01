Panne ou Bug informatique de Primagaz : les consommateurs en première ligne

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses familles font face à une situation alarmante concernant l’approvisionnement en gaz.

En effet, des retards de livraison et des promesses non tenues se multiplient, mettant en difficulté un grand nombre de foyers.

Des situations critiques pour nombre de consommateurs

Depuis le début décembre, certains foyers n’ont plus aucune solution de chauffage. C’est le cas de Julien Randoin qui, faute de gaz dans sa cuve, a dû trouver refuge chez ses beaux-parents avec son épouse et leurs trois enfants. D’autres sont également confrontés à cette triste réalité depuis plusieurs semaines déjà.

Malgré l’assurance de la direction qu’ils feront tout pour améliorer rapidement la situation, les problèmes de livraisons persistent. Ce problème est d’autant plus préoccupant que de vives baisses de température ont récemment touché certaines régions de France.

Panne de chauffage en plein hiver

Retards de livraison de gaz

Temps d’attente très long pour avoir assistance des services téléphoniques

Remplissez le formulaire. Un conseiller énergie vous recontactera sous 24h ouvrées. Vous pouvez aussi nous appeler au 09 77 40 19 40.

Des délais interminables pour obtenir réparation ou soutien

“Le camion-citerne devait venir depuis le 14 décembre”, s’exclame Christian Nicollet, âgé de 74 ans, visiblement passablement énervé par ces multiples reports. Pour éviter de trop solliciter leurs radiateurs et face à leur cuve désespérément vide, nombre de consommateurs tentent d’adopter des solutions alternatives au gaz pour se chauffer, sans grand succès, tout comme cet homme qui a bâti sa demeure il y a vingt ans dans la commune des Mées.

Des excuses mais pas de solutions immédiates

Les clients de Primagaz sont en première ligne face à ces problèmes, rencontrant souvent des histoires de retards de livraisons et de promesses non tenues. Face à cette situation alarmante, la direction admet des soucis liés à l’évolution de son système informatique vieux de plus de vingt ans et prétend travailler à résoudre les problématiques aussi rapidement que possible.

Vincent Chabrolle, le directeur commercial, évoque une amélioration progressive tout en reconnaissant l’impossibilité pour la société d’identifier certains clients.

Système informatique défaillant

Recherche de solutions durables par la direction

Mise en place d’une compensation sous forme d’un crédit de 80 euros pour les clients touchés

Cependant, malgré les efforts de Primagaz, les consommateurs restent sceptiques quant à la capacité de l’entreprise à améliorer réellement la situation. Les nombreux témoignages recueillis par les médias attestent des difficultés rencontrées par les familles françaises.

Une crise généralisée”

Cette préoccupation touche aussi bien les particuliers que les élus locaux. Plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés lors de différents plateaux télévisés ou radios pour déclarer que les coupures d’électricité étaient finalement seulement un scénario de dernier recours.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de l’électricité et du gaz ont connu des hausses significatives, atteignant un niveau préoccupant mais néanmoins inférieur aux pics précédents. Les factures des particuliers devraient, elles aussi, subir une hausse importante due notamment à une augmentation considérable des taxes.

Des mesures prises par le gouvernement

Pour tenter de résoudre cette crise énergétique, le gouvernement français a lancé début janvier 2024 une loi visant à favoriser les consommateurs en renforçant la régulation sur les fournisseurs d’énergie. Les principales mesures de ce texte législatif incluent :

Resserrement des contrôles sur les opérateurs

Sanctions renforcées en cas de manquements constatés

Amélioration de la transparence sur les tarifs proposés

In fine, il est essentiel de rappeler que chacun doit être acteur de la résolution de cette crise, en prenant conscience des enjeux environnementaux liés à notre consommation d’énergie. Adopter des gestes simples et quotidiens permettant d’économiser l’énergie, comme baisser la température de quelques degrés, éteindre les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou encore privilégier l’utilisation d’appareils économes en énergie, peut contribuer à réduire notre consommation globale et à atténuer la pression sur ces fournisseurs.

Source :