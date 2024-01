Poêles à granulés innovants avec technologie MCZ Core

Les poêles à granulés sont de plus en plus populaires pour leur durabilité et leur rentabilité. La technologie Core développée par MCZ révolutionne l’expérience du chauffage avec des performances supérieures aux modèles traditionnels.

Le poêle à granulés devient non seulement un moyen écologique et économique pour chauffer sa maison, mais aussi une œuvre d’art chaleureuse qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace.

Art et Chaleur : Les Poêles à Granulés MCZ Core Allient Écologie et Esthétique

Avec cette nouvelle approche, l’utilisateur bénéficie d’une combustion plus propre et efficiente ainsi que d’une esthétique design tout en contribuant à la protection de l’environnement.

La technologie Core : une combustion optimisée pour moins d’émissions

L’un des principaux avantages des poêles équipés de cette technologie réside dans la réduction significative de toutes les émissions liées à la combustion. Grâce au principe de la gazéification, ces appareils assurent une combustion plus respectueuse de l’environnement par rapport aux modèles traditionnels. Les émissions y sont réduites jusqu’à 55% en dessous des limites imposées par la norme européenne Écodesign, démontrant ainsi leur performance écologique.

Les poêles traditionnels peuvent émettre entre 15 et 20 mg de poussière par m3 tandis que ceux utilisant la combustion avancée ne génèrent que 9 mg environ.

Grâce à cette technologie, les poêles MCZ répondent aisément aux exigences de l’Écodesign 2022 adoptée par l’Union européenne pour imposer des critères stricts en termes de qualité et de respect des écosystèmes.

Des flammes plus naturelles et esthétiques

La technologie Core ne se contente pas d’améliorer les performances écologiques des poêles à granulés, elle rend également leur aspect visuel très agréable. La flamme obtenue grâce à cette combustion à gazéification est beaucoup plus belle et naturelle que celle produite par les systèmes classiques, se rapprochant ainsi davantage d’un véritable feu de bois. Cet appareil offre une ambiance chaleureuse et conviviale tout en respectant l’environnement.

Maintenance simplifiée et autonomie accrue

Une autre caractéristique intéressante de ces poêles réside dans la facilité de leur entretien. Grâce à un brûleur en acier inoxydable dissimulé, ils accumulent moins de cendres et restent propres plus longtemps.

La position du brûleur permet une meilleure efficacité d’allumage puisque les granulés s’enflamment dès leur chute dans le fond du brûleur.

Les vitres restent propres plus longtemps grâce à un système auto-nettoyant, limitant ainsi les corvées de nettoyage.

En outre, la technologie Maestro+ permet de contrôler les poêles directement depuis un smartphone, une tablette ou un thermostat d’ambiance. Cela offre une plus grande autonomie et un meilleur confort d’utilisation aux propriétaires de poêles MCZ.

Une gamme variée de modèles esthétiques

Que vous préfériez le style minimaliste du modèle Mako ou l’excentricité de Suite, les poêles à granulés MCZ Core s’harmonisent avec tous les types d’intérieurs.

Le céramiste italien Pablo Dorigo a créé des designs raffinés pour chaque modèle, mettant en valeur la beauté des flammes tout en assurant une efficacité énergétique maximale.

En choisissant un poêle MCZ Core, vous faites un investissement durable, rentable et respectueux de l’environnement tout en ajoutant une touche design à votre espace de vie.

En conclusion, la technologie Core développée par MCZ offre une approche révolutionnaire des poêles à granulés. Ces appareils se distinguent non seulement par leur performance écologique et économique, mais aussi par leur design modern et élégant. Les avantages des systèmes de combustion avancée tels que ceux proposés par MCZ sont indéniables et permettent de profiter au mieux du confort apporté par ces sources de chaleur tout en protégeant notre planète.