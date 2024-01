APF Volet roulant hors sol Solaire APF

APF HELIOS SOLAIRE : LE HAUT DE GAMME CHEZ VOUS SANS EXCÈS PRIX • Nouveau poteau solaire à la finition harmonieuse • Panneau photovoltaïque haute performance • Encombrement minimum • Installation simple, économique et immédiate : permet d'éviter les travaux d'électricité • Couverture autonome • Idéal pour la rénovation • Moteur Covéo ® • Sans fin de course ou fins de course électroniques Dimensions maxi bassin : 12 x 6 m. Moteur : Moteur tubulaire Covéo ® 12 V Sans fin de course ou avec fin de course électronique, débrayable. Easy connect : branchement rapide. Pré-cablage en usine : facilité d'installation sur site. Poteaux : Nouveau design pour sublimer votre bassin ! Fixation invisible et réglable en largeur, longueur et espacement entre poteaux Capot avant en aluminium brossé Capot arrière en PMMA / ABS gris. Gabarit de pose à imprimer page 361. Hélios solaire , la couverture automatique économique et design ! Idéal pour les piscines existantes, Hélios solaire permet de sécuriser le bassin sans travaux électriques. Le moteur Covéo est alimenté par une batterie chargée par énergie solaire via un panneau incrusté dans le capot en alu brossé.