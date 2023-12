Huawei Fusionsolar, le changement énergétique commence à sfax : immersion dans l’innovation !

Huawei FusionSolar mise sur l’innovation énergétique pour un avenir durable en Tunisie

Inauguration d’un showroom à Sfax : une collaboration fructueuse

Le 20 novembre dernier, Watany Group Energy a inauguré un nouveau showroom à Sfax, en partenariat avec Huawei, Green Power Technology et Jinko Solar. Lors de cet événement, Huawei a tenu à présenter ses dernières technologies et applications liées à la solution FusionSolar Smart PV & ESS. Ce salon a été l’occasion de renforcer les liens entre Huawei et ses partenaires tunisiens, dans le but de déployer ces solutions innovantes en matière d’énergie solaire sur le territoire.

FusionSolar : des technologies adaptées à divers besoins

La solution FusionSolar Smart PV & ESS propose des systèmes intégrés pour différentes situations :

Les grandes centrales au sol destinées aux producteurs d’électricité industriels et commerciaux;

destinées aux producteurs d’électricité industriels et commerciaux; Des installations résidentielles pour répondre aux besoins énergétiques des particuliers;

pour répondre aux besoins énergétiques des particuliers; Les projets photovoltaïques clé en main associant stockage par batterie afin d’optimiser les coûts de production d’électricité solaire.

Tous ces produits sont conçus pour intégrer des dispositifs de sécurité actifs et permettre une gestion optimale des ressources énergétiques, contribuant ainsi à la transition numérique du secteur énergétique tunisien.

Des partenaires de choix pour un développement durable

Lors de l’inauguration du showroom, Farah Khalfaoui, Channel Manager chez Huawei Tunisia Digital Power Business, a souligné la collaboration étroite entre son entreprise et le distributeur tunisien Watany Group Energy. Cette alliance vise à accélérer la transition énergétique en Tunisie avec des solutions solaires innovantes qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable.

Green Power Technology : un engagement en faveur des énergies renouvelables

De son côté, Ahmed Kammoun, directeur technique de Green Power Technology, a réaffirmé son engagement en faveur des énergies vertes et sa volonté de promouvoir des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants d’énergie en Tunisie.

Huawei FusionSolar : façonner l’avenir du secteur énergétique numérique

Avec son expertise technologique et ses collaborations avec les acteurs clés de l’industrie, Huawei FusionSolar se positionne comme pionnier de la transition énergétique en Tunisie et ambitionne de façonner l’avenir du secteur énergétique numérique.

Optimisation de la production : La solution FusionSolar facilite la gestion intelligente de l’énergie solaire pour garantir une production optimale;

La solution FusionSolar facilite la gestion intelligente de l’énergie solaire pour garantir une production optimale; Distribution adaptée : Les systèmes intégrés de distribution d’électricité permettent d’acheminer efficacement l’énergie produite aux différents points de consommation;

Les systèmes intégrés de distribution d’électricité permettent d’acheminer efficacement l’énergie produite aux différents points de consommation; Gestion énergétique avancée : La solution FusionSolar Smart PV & ESS assure une gestion optimale des ressources, réduisant ainsi les coûts et les pertes éventuelles d’énergie.

Un avenir prometteur pour l’énergie solaire en Tunisie

Les objectifs nationaux en matière de développement durable et de transition énergétique ont trouvé un allié de poids avec Huawei et ses partenaires. Le showroom de Sfax est le symbole d’un engagement commun à promouvoir l’énergie solaire en Tunisie et contribuer à la réalisation de ces ambitions environnementales et économiques.

Des solutions adaptées aux besoins locaux

Huawei entend répondre au mieux aux attentes du marché tunisien en fournissant des technologies photovoltaïques innovantes qui tiennent compte des contraintes et spécificités locales.

Avec ses partenaires, l’entreprise se veut être un véritable vecteur d’une énergie plus propre et plus accessible à tous, contribuant concrètement à bâtir un monde meilleur pour les générations futures. En définitive, l’inauguration de ce showroom et le déploiement de la solution Huawei FusionSolar témoignent de l’engagement fort des acteurs concernés en faveur du développement d’une énergie solaire innovante, performante et respectueuse de l’environnement en Tunisie.