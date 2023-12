Google s’engage vers la neutralité carbone et mise sur l’énergie géothermique

Dans un contexte de plus en plus préoccupant pour l’environnement, Google a récemment annoncé un plan d’action ambitieux visant à éliminer complètement son empreinte carbone d’ici 2030.

Le géant de la technologie s’appuie notamment sur l’énergie géothermique pour alimenter ses centres de données tout en réduisant leur impact environnemental. Découvrez comment Google compte concrétiser cet objectif et les défis qui restent à relever.

Un engagement fort pour la neutralité carbone

Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé l’intention de l’entreprise de réduire totalement son empreinte carbone au cours des 10 prochaines années, avec une approche bien plus audacieuse que celle consistant simplement à compenser sa consommation énergétique par des sources renouvelables.

Le géant américain vise ainsi la neutralité carbone totale dans toutes ses activités d’ici 2030, et souhaite également aider plus de 500 villes et gouvernements locaux à réduire leurs émissions de CO2 d’un gigatonne par an.

Google utilisera uniquement des sources d’énergie renouvelable depuis 2017.

L’objectif est d’étendre cette assistance à plus de 3 000 villes dans le monde.

Google investit aussi dans la géothermie pour produire de l’électricité.

La géothermie, une solution alternative aux énergies fossiles

Les centres de données des grandes entreprises technologiques sont souvent alimentés par des réseaux électriques qui émettent d’importantes quantités de gaz à effet de serre, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l’environnement. Pour répondre à cette problématique, Google mise désormais sur la géothermie, une source d’énergie non polluante et disponible en continu.

Le potentiel méconnu de l’énergie souterraine

La production d’électricité à partir de l’énergie géothermique constitue une alternative prometteuse aux sources d’énergie solaire ou éolienne, moins fiables en cas de mauvaises conditions météorologiques.

En développant une nouvelle technologie, Google est ainsi parvenu à exploiter l’énergie géothermique sans avoir recours aux réservoirs naturels de fluides chauds, comme le font les méthodes traditionnelles.

En injectant de l’eau directement dans le sous-sol et en la chauffant pour produire de la vapeur, Google génère suffisamment d’énergie pour alimenter ses centres de données. Lancé en 2021, ce projet est désormais opérationnel et permettrait de couvrir la consommation électrique de 750 foyers américains, selon The Verge.

Par ailleurs, afin de minimiser son impact environnemental, cette centrale géothermique recycle l’eau utilisée grâce à un système en circuit fermé.

Malgré ces avancées prometteuses, Google doit encore relever de nombreux défis pour parvenir à la neutralité carbone. En effet, bien que l’entreprise annonce compenser intégralement sa consommation d’électricité annuelle par de l’énergie renouvelable depuis 2017, elle continue de s’appuyer sur les énergies fossiles pour garantir le fonctionnement ininterrompu de ses centres de données.

S’adapter aux enjeux du changement climatique

Dans un monde en pleine mutation, Google cherche également à tirer parti des dérèglements climatiques pour proposer de nouveaux services et vendre davantage de solutions technologiques aux entreprises et aux particuliers. Par exemple, l’entreprise veut aider les centres commerciaux, les hôpitaux et autres infrastructures à mieux gérer leur consommation énergétique et à optimiser leur système de climatisation.

Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que ces engagements environnementaux ne résolvent pas tous les problèmes posés par les activités économiques polluantes. La route vers la neutralité carbone est encore longue et semée d’embûches pour les géants de la tech comme Google, mais les initiatives présentées ici témoignent d’une prise de conscience croissante et d’une volonté d’agir concrètement pour préserver notre planète.

Neutralité carbone :

La neutralité carbone fait référence à un état d’équilibre entre les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère et leur absorption ou compensation par des moyens naturels ou artificiels. Cela implique souvent la réduction des émissions de CO2 par des changements dans la production d’énergie, la mobilité et l’industrie, ainsi que la compensation des émissions restantes par la reforestation, la capture du carbone, ou d’autres technologies de séquestration.

Mise sur l’énergie géothermique :

L’énergie géothermique est une forme d’énergie renouvelable extraite de la chaleur stockée sous la surface de la Terre. Elle peut être utilisée pour chauffer des bâtiments, produire de l’électricité et dans divers processus industriels. La mise sur l’énergie géothermique implique l’investissement dans des technologies et infrastructures pour exploiter cette source d’énergie propre, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et contribuant à la lutte contre le changement climatique