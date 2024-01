Vente-unique.com Portail électrique coulissant aluminium semi plein à motifs L374 x H180 cm anthracite GREGOR

Vous souhaitez apporter une touche contemporaine à votre extérieur tout en garantissant une sécurité maximale ? Découvrez notre gamme de portails et portillon GREGOR et choisissez entre l'électrique avec moteur ou le manuel !1 x Portail coulissant GREGORCaractéristiques Couleur (nuance) : Gris anthracite Matière : Aluminium Forme (auvent et portail) : Droit Type de remplissage : Semi pleine, Avec décors Sans moteur 1 porte Système d'ouverture : Coulissant Mécanisme d'ouverture : manuel Equipement inclus : Poignée, Serrure à clé, Butée d'arrêt Sens d'ouverture : Vers l'intérieur Gamme : À la carte Code RAL : anthracite (7016)Dimensions Longueur (cm) : 350 cm Hauteur : 173 cm Profondeur : 4.6 cm Longueur hors tout : 374 cm Hauteur hors tout : 180 cm1 x Rail pour porte coulissante - CODYCaractéristiques Couleur (nuance) : Argenté Matière : Acier 4 rails de tractionDimensions Longueur (cm) : 100 cm Hauteur : 12 cm Profondeur : 3 cm1 x Moteur pour porte coulissante - CODYCaractéristiques Couleur (nuance) : Gris Matière : PVC Utilisation : Extérieur 1 ouvreur de portail coulissant 1 manuel d'utilisation 2 émetteurs 1 plaque de base 1 jeu de matériel et vis 2 interrupteurs de fin de courseDimensions Longueur (cm) : 31.7 cm Hauteur : 27 cm Profondeur : 17 cmEXPERTLANDSpécialiste de l'équipement et de l’aménagement extérieur, Expertland vous propose une sélection qualitative et variée de portails, serres, abris, gazons synthétiques et bien d'autres encore !SpécificitésCe matériau offre robustesse et longévité. Extrêmement solide et résistant aux chocs, il gardera l'aspect d'origine dans le temps. Très utilisé dans la fabrication de mobilier moderne, l'acier peut être travaillé de différentes manières. Poli, il apportera un aspect plus doux et plus mat à votre décoration. Brossé, il donnera une touche à la fois design et soignée à votre meuble. Inoxydable, il apportera une plus grande longévité à vos objets.ce matériau offre robustesse et légèreté pour une excellente longévité et un minimum d'entretien. Il a également la faculté d'être très résistant face aux d'intempéries.ce matériau offre robustesse et légèreté pour une excellente longévité et un minimum d'entretien. Il a également la faculté d'être très résistant face aux d'intempéries.Ce matériau offre robustesse et longévité. Extrêmement solide et résistant aux chocs, il gardera l'aspect d'origine dans le temps. Très utilisé dans la fabrication de mobilier moderne, l'acier peut être travaillé de différentes manières. Poli, il apportera un aspect plus doux et plus mat à votre décoration. Brossé, il donnera une touche à la fois design et soignée à votre meuble. Inoxydable, il apportera une plus grande longévité à vos objets.Matière plastique constituée à plus de 50% par une matière première d'origine minérale existant à profusion dans la nature.Le PVC présente de nombreux avantages :- résistant (aux intempéries, à l'usure, au chlore)- isolant (du froid, du bruit, de la chaleur, du vent, de l'humidité)-...