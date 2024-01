Jeu Virtuel : Au départ et sur le podium, le pilote de F1 Max Verstappen et Team Redline remportent les 24 Heures de Daytona virtuelles en catégorie GTD.

Le pilote néerlandais Max Verstappen et son équipe SimRacing, Team Redline, ont remporté la victoire dans la catégorie GTD lors de l’édition virtuelle des 24 heures de Daytona.

Ils ont réussi à boucler 819 tours au volant de leur #4-AMG GT3 aux couleurs rouge et bleu.

Résultats notables dans les différentes catégories

Dans le classement général, c’est l’équipe Esports Playseat qui a décroché la première place en GTP avec une Acura ARX-06 pilotée par Atte Kauppinen, Agustín Canapino, Carl Jansson et Moreno Sirica. En ce qui concerne la classe LMP2, c’est WSR Esports ButtKicker avec Alexander Davidson, Lukas Prada, Lukas Lindqvist et Robin Glerum qui sont sortis victorieux.

Inspirations du monde réel pour ces performances virtuelles

Les exploits de pilotes tels que Sébastien Loeb et Fernando Alonso ont certainement été sources d’inspiration pour ces compétiteurs numériques, qui se sont battus pour imposer leur suprématie sur la piste.

La course a débuté le 19 janvier 2024 à 17h47, avec Verstappen prêt à affronter ses concurrents lors de cet événement majeur du calendrier de l'iRacing. Les pilotes ont eu à leur disposition des essais libres pour se familiariser avec le circuit et régler leurs voitures virtuelles. Les horaires français étaient les suivants : essai libre 1 à 12h30, essai libre 2 à 16h00 et essai libre 3 également à 12h30. Les sessions de qualification ont permis aux pilotes de se départager en vue de la course.

Le rôle des réseaux sociaux dans l’événement

Une compétition réaliste et passionnante

Les performances de Max Verstappen et Team Redline lors des 24 heures de Daytona ont démontré que le sport automobile virtuel est un terrain d’expression où les talents des pilotes, professionnels ou amateurs, peuvent s’affirmer.

Les sensations procurées par ces courses sont comparables à celles des épreuves réelles, et on ne peut qu’être admiratif face aux efforts et à la persévérance de ces passionnés du volant.