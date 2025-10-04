Lyft Autonomous : une accélération sur le marché des véhicules autonomes aux États-Unis et en Europe

4.9/5 - (65 votes)

La société de VTC Lyft multiplie les initiatives dans la mobilité autonome, entre partenariats innovants et déploiements à l’international. Les récentes annonces et accords noués par la plateforme témoignent d’une ambition renouvelée pour se hisser au premier plan des services de transport sans conducteur, tant sur son territoire natal qu’au sein du marché européen. Grâce à des collaborations avec May Mobility et Baidu, Lyft prépare des lancements majeurs qui pourraient transformer l’expérience urbaine dans plusieurs grandes villes.

Un nouveau cap aux États-Unis avec May Mobility

Dès l’été 2025, Lyft prévoit d’introduire sa première flotte de taxis autonomes dotés du système de conduite développé par la firme américaine May Mobility. Cette initiative s’incarne par l’intégration de monospaces Toyota Sienna spécialement équipés pour naviguer sans intervention humaine, initialement proposés à Atlanta. Ce lancement marque un point de bascule pour la plateforme, déterminée à rattraper ses principaux concurrents déjà présents sur ce créneau, dont Uber avec Waymo.

Pour structurer ce projet, Lyft bénéficie du soutien logistique et financier du conglomérat japonais Marubeni Corporation. Ce groupe possède une expérience notable dans la gestion de flottes autonomes, grâce à des partenariats techniques passés avec Mobileye et Moovit. La collaboration met ainsi en commun savoir-faire nord-américain et expertise japonaise afin d’assurer une exploitation fiable de ces nouveaux taxis autonomes.

Lancement prévu des premiers services à Atlanta

Véhicules : monospaces Toyota Sienna autonomes

Soutien financier et organisationnel : Marubeni Corporation

Objectif : combler l’écart avec Uber sur la mobilité autonome

Expansion vers l’Europe grâce à l’alliance avec Baidu

L’ambition de Lyft ne s’arrête pas aux frontières américaines. Un partenariat stratégique avec Baidu, leader chinois des technologies autonomes, propulse désormais la société sur le vieux continent. À partir de 2026, les taxis sans chauffeur conçus par Baidu circuleront dans plusieurs métropoles européennes, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Il s’agit là des premiers déploiements européens d’envergure validés par Lyft, alors que la concurrence mondiale accélère elle aussi dans ce secteur en pleine mutation.

Les véhicules concernés seront des modèles Apollo Go de sixième génération. Ces automobiles électriques se distinguent par leurs capacités avancées de conduite autonome développées par Baidu. Elles promettent un service de transport urbain automatisé, pensé pour répondre aux attentes réglementaires européennes tout en offrant un modèle énergétique propre.

Pays ciblé Partenaire technologique Date prévue Type de véhicule Allemagne Baidu (Apollo Go – 6e génération) 2026 Électrique, autonome Royaume-Uni Baidu (Apollo Go – 6e génération) 2026 Électrique, autonome

Pourquoi choisir Baidu comme partenaire préféré ?

Lyft n’a pas sélectionné Baidu par hasard : la société chinoise détient une solide avance en matière de véhicules autonomes et maîtrise une technologie éprouvée sur le marché asiatique. Le modèle RT6 d’Apollo Go, déjà opérationnel en Chine, a fait preuve de robustesse tant au niveau logiciel que matériel. Collaborer avec un tel partenaire permet à Lyft de combiner rapidité de déploiement et fiabilité technique lors de son entrée sur le marché européen.

D’autre part, opter pour un acteur externe rompu aux défis techniques et réglementaires du secteur représente un atout face aux géants nord-américains comme Google ou Tesla, eux aussi positionnés sur le segment des taxis autonomes. Cette alliance sino-américaine offre une alternative compétitive aux villes européennes souhaitant expérimenter de nouveaux modèles de mobilité urbaine.

Quelles perspectives pour l’offre européenne de Lyft Autonomous ?

L’arrivée de ces véhicules autonomes place Lyft parmi les premiers opérateurs à proposer des solutions concrètes de transport automatisé en Europe. Le service viserait tant les trajets urbains traditionnels que les transferts depuis et vers les gares ou aéroports. De plus, le recours à des véhicules électriques répond à l’objectif de nombreuses villes européennes de réduire la pollution et les nuisances sonores.

Cet élargissement international implique aussi une adaptation des interfaces utilisateurs, une intégration des normes locales de circulation et une communication transparente envers les futurs usagers européens. Déjà bien implantée en Amérique du Nord, la plateforme devra séduire et rassurer de nouveaux clients sur la sécurité et la praticité de l’autonomie automobile.

Un secteur en plein essor face à la concurrence internationale

L’annonce des nouvelles offres de Lyft Autonomous intervient dans un contexte où la concurrence demeure intense. Outre Uber et Waymo déjà mentionnés, d’autres groupes technologiques ou fabricants automobiles cherchent à s’imposer dans la course à la voiture sans conducteur. Le lancement de services encadrés et sécurisés devient donc un facteur différenciant sur des marchés sensibles à la question de la sécurité et du partage des données.

L’essor des solutions autonomes attire également l’attention de régulateurs soucieux d’établir des normes adaptées et de garantir l’ouverture à la concurrence. Par conséquent, chaque lancement de flotte autonome s’accompagne d’une étroite coopération avec les autorités locales et nationales, ainsi que d’un suivi continu des performances techniques et de la satisfaction des passagers.

Quels défis pour l’adoption des taxis autonomes Lyft ?

Le déploiement à grande échelle de taxis sans chauffeur soulève inévitablement plusieurs questions et enjeux opérationnels. Parmi les obstacles identifiés figurent la gestion complexe des infrastructures connectées, la sécurisation des communications entre véhicules et serveurs, ainsi que le dialogue avec les collectivités pour aménager les zones de prise en charge. Chacune de ces étapes nécessite des investissements d’autant plus lourds lorsque plusieurs technologies partenaires doivent cohabiter.

Côté usagers, l’enjeu tourne autour de la confiance accordée aux dispositifs d’intelligence artificielle embarqués, mais également de l’accessibilité du service. Les équipes de Lyft entendent déployer une pédagogie spécifique, en s’appuyant sur des démonstrations publiques et des retours d’expérience issus des premières villes pilotes. Une attention particulière sera également portée à la tarification, élément clé pour accueillir un public large, curieux ou sceptique quant à l’usage quotidien de tels véhicules.

