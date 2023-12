DeepMind de Google : Comment Cette IA Défie les Lois de la Science des Matériaux ?

DeepMind : La révolution des matériaux grâce à l’intelligence artificielle de Google

Les avancées en matière d’intelligence artificielle nous surprennent chaque jour davantage. Cette fois, c’est le géant Google et sa division DeepMind qui font parler d’eux en générant une multitude de structures moléculaires permettant la création de matériaux aux propriétés inédites et révolutionnaires. Découvrez comment cette innovation promet de bouleverser notre quotidien.

Des millions de structures moléculaires imaginées par DeepMind AI

Au 30 novembre 2023, le projet DeepMind de Google a découvert près de 2.2 millions de nouvelles structures moléculaires, ouvrant la voie à des matériaux toujours plus performants et aux caractéristiques inédites. Bien que OpenAI et ChatGPT fassent régulièrement les gros titres, il est possible que vous n’ayez pas encore entendu parler de DeepMind.

Ce projet de recherche en intelligence artificielle est pourtant l’un des plus avancés au monde, capable de battre les humains dans des jeux complexes comme StarCraft 2 ou de détecter un cancer du sein avec une précision de 99%.

Des matériaux innovants pour une technologie toujours plus performante

Pour parvenir à ce résultat, les équipes de DeepMind ont entraîné leur IA, GNoMe, en utilisant une base de données comportant tous les cristaux inorganiques connus à ce jour. Parmi les deux millions de structures cristallines générées par la machine, près de 400 000 s’avèrent utilisables en l’état – une avancée majeure pour le domaine des matériaux, étroitement lié à l’amélioration de nos technologies. Les applications potentielles sont nombreuses et touchent des domaines aussi variés que :

Les cellules photovoltaïques, avec une efficacité accrue pour les panneaux solaires

Des alliages légers et résistants pour l’industrie automobile et aéronautique

Des composants électroniques toujours plus petits et performants pour les smartphones

Cette découverte signe un véritable tournant pour les laboratoires du monde entier, qui pourront désormais compter sur ces nouvelles structures pour concevoir les technologies de demain.

DeepMind partage ses découvertes avec la communauté scientifique

L’une des particularités du projet DeepMind est sa volonté de mettre en commun ses avancées avec la communauté scientifique internationale. Ainsi, toutes les données relatives aux structures moléculaires imaginées par GNoMe ont été partagées, permettant aux chercheurs du monde entier d’exploiter ces résultats pour créer de nouveaux composés aux propriétés électriques, de résistance ou encore de transmission de lumière hors norme.

Une révolution dans la course à l’innovation

S’il est certain que cette découverte apporte un souffle nouveau dans la recherche de nouveaux matériaux, il convient également de souligner qu’elle pourrait bel et bien accélérer considérablement l’innovation dans le domaine. En effet, en permettant aux chercheurs d’accéder à un catalogue de structures moléculaires inédites, Google DeepMind offre des possibilités jusqu’alors inexplorées, conduisant sans doute à une véritable révolution technologique.

Quid de la concurrence et des autres avancées en IA ?

La prouesse de Google ne doit pas faire oublier les autres acteurs majeurs du secteur tels que Microsoft ou OpenAI. Le concurrent direct, Microsoft, travaille également sur des innovations passionnantes comme un mode d’économie d’énergie pour Windows 11 qui promet de réduire la consommation électrique des ordinateurs portables et de nos foyers. En parallèle, Te investigation sont toujours menées autour de ChatGPT, impliquant notamment l’étude de leurs risques potentiels pour la vie privée des utilisateurs.

L’enregistrement d’écran, nouvel outil indispensable

Enfin, soulignons que l’intelligence artificielle ne se résume pas aux projets phares des géants du secteur. Des applications plus accessibles au grand public voient également le jour, comme les outils d’enregistrement d’écran, désormais largement plébiscités pour réaliser des tutoriels, capturer des moments marquants dans les jeux vidéo, ou encore illustrer des présentations professionnelles.

Rappelons-le : nous ne sommes qu’au début de cette incroyable aventure qu’est l’intelligence artificielle, et les avancées majeures ne cessent de se multiplier. La révolution des matériaux engendrée par Google DeepMind pourrait ainsi n’être qu’un début pour le monde technologique.