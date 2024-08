Apple iPad 64 Go 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Argent

Vos idées.Sa magie.Du génie.Tout écran. Tout en couleur.Parfait pour dessiner.Ou taper.À emporter partout.Un nouveau jour pour l’iPad.Le tout dernier iPad tout en couleur se réinvente pour être plus performant, plus intuitif et encore plus fun. Avec son nouvel écran bord à bord Liquid Retina de 10,9 pouces et quatre superbes finitions, il vous permet d’en faire plus, de garder le contact et de donner libre cours à votre créati­vité1. Et grâce aux acces­soires conçus spécialement pour lui, les possibilités sont infinies.Dessinez, peignez et écrivez avec l’Apple Pencil. Et profitez d’un clavier complet et d’un trackpad entièrement cliqua­­ble avec le Magic Keyboard Folio. Grâce à son design modulaire en deux parties, vous pouvez visionner vos contenus et utiliser les raccourcis que vous connaissez déjà, tout en bénéficiant d’un confort de frappe exceptionnel.iPadOS est au cœur de l’expé­rience iPad. Grâce à lui, tout est simple et parfaitement fluide. Vous pouvez utiliser vos apps côte à côte, retoucher et partager vos photos, ou encore accéder à tous vos fichiers.Très vite fait.Très bien fait.Faites-en toujours plus sur un seul et même appareil. Prenez des notes, collaborez et utilisez plusieurs apps en même temps. Des recettes comptables aux recettes de cuisine, l’iPad excelle dans tous les domaines et vous aide à tout accomplir.La puce A14 Bionic livre la puissance et les performances nécessaires pour faire tout ce que vous aimez. Montez une vidéo 4K dans iMovie, planifiez un road-trip en famille ou profitez de jeux aux graphismes sophistiqués. Avec son autonomie d’une journée, votre iPad vous suit jusqu’au bout de la nuit.Modifiez une feuille de calcul, bouclez une présentation et prenez des notes mémorables. Le Magic Keyboard Folio offre un remarquable confort de frappe et un trackpad qui permet de tout faire avec précision.Création sans modération.Créez, dessinez, explorez de nouvelles idées sur un support aussi puissant que polyvalent. Le superbe écran Liquid Retina de 10,9 pouces est un véritable terrain de jeu pour votre créativité. Et avec l’Apple Pencil, vous pouvez griffonner, prendre des notes, annoter des documents ou vous laisser porter par l’inspiration.Enregistrez et peaufinez vos pistes audio n’importe où avec les micros et haut-parleurs stéréo en mode paysage intégrés, de haute qualité. Créez un podcast, compo­sez un morceau, réalisez la bande-son d’un film. C’est sûr, vos créations vont faire du bruit.Capturez des images renver­santes avec l’appareil photo grand-angle 12 Mpx. Prenez des photos et retouchez-les, montez des vidéos 4K, scannez et annotez des documents. Sur iPad, tout est possible. Et facile.En contact. Et en vue.La nouvelle caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx horizontale vous cadre toujours à la perfec­tion, que ce soit pendant un appel FaceTime, une visioconférence ou un selfie vidéo. Et Cadre centré vous maintient automatiquement au centre de l’image, même si vous bougez.Téléchargez des fichiers, jouez en ligne...