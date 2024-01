Banggood DALY DL13S 13S 48V 40A Carte de protection de batterie BMS étanche pour batterie rechargeable LiFePO4 E-Bike E-Scooter a

SpécificationTaille80mm*61mm*12mmCourant de travail40A (max)Courant de travail continu20A (max)Tension de protection contre la décharge excessive4,25VProtection contre la surcharge de tension4.15VCourant de charge20ATension de charge d'équilibrage4,18V Caractéristiques Utilisez un circuit intégré de protection de haute qualité (niveau A), de la solution du Japon. Capacité de charge élevée, courant de décharge constant de 10A ~ 250A, utilisez des Mosfet de puissance à haute résistance à la tension et à faible résistance interne. Le dissipateur de chaleur aidera grandement au refroidissement. L'IC lui-même a une fonction d'équilibrage de puissance. Le circuit est simple et fiable. Détection typique de tension pour chaque cellule. Ainsi, chaque batterie sera protégée contre la surcharge ou la décharge excessive. La fonction de protection contre les surintensités et les courts-circuits est très fiable. Le court-circuit de longue durée de la charge n'affectera pas le PCB et la batterie. Protection de température pendant la charge et la décharge. Consommation d'énergie extrêmement faible. La consommation de l'ensemble de l'appareil est inférieure à 50uA. PCB utilise un revêtement conformal à haute résistance à la corrosion, haute résistance à l'eau et impédance ESD. Package inclus: 1 x 13S 13S 48V 40A BMS Carte de protection de batterie Note:Les couleurs peuvent être légèrement différentes en raison des différents réglages de l'écran.