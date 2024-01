Banggood Housses de moto Scooter électrique Vélo Ombre de pluie Imperméable à l'eau Anti-poussière Protection solaire

Description:Matières premières:Thick nylon silk PVCCouleur:RougeTaille: Taille universelleBaby Features:Poussière, pluie, lumière du soleil, pour prolonger la vie de la moto. Note: This cover is suitable for the market 80% of the electric scooter motorcycle Les véhicules suivants ne conviennent pas à l'utilisation! Les voitures et les motos électriques sont équipées d'un pare-brise 2. Displacement motorcycles over 125cc oversized vehicles or part of the electric car motorcycle 3. Comme une grande tortue cinq, leader dans les véhicules électriques comme un guidon de moto largeForfait inclus: 1 X Housse de protection contre la pluie pour moto