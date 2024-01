Muvit For Change Apple Iphone 13 Mini Bambootek Cover Orange Orange One Size unisex

La coque bambootek sera un moyen responsable de protéger votre smartphone.Disponible avec différents messages inspirants et écologiques, avec lesquels vous pouvez indirectement influencer vos amis et votre famille.Parce que contribuer à la lutte contre la pollution et protéger l'écosystème doit faire partie de nos actions quotidiennes.Fonctionnalités.- Fait de matériaux biodégradables.- Couverture douce au toucher.- Flexible, pour une installation facile.- Protège des rayures, petits chocs et chutes.- Accès à tous les ports, caméra, haut-parleur et boutons.- En savoir plus sur muvit for change, notre engagement à prendre soin de la planète.Emballage.- Carton recyclé et recyclable.- Entièrement imprimé avec des encres BIO.- Pas d'étiquettes ou d'adhésifs supplémentaires.- Plié sans colle.Muvit une marque de référence dans le monde des accessoires de mobilité.Avec plus de 50 millions de produits vendus dans le monde, muvit est une marque d'accessoires de communication qui souhaite accompagner ses clients dans l'évolution de notre monde et de la technologie.Une marque pionnière qui a compris que l'innovation et le progrès technologique ne se font plus à n'importe quel prix.Une marque engagée qui veut répondre aux nouvelles aspirations environnementales et de convivialité.Une marque alliée, attentive, innovante et responsable qui invente aujourd'hui une nouvelle proposition produit plus propre, plus audacieuse et avant-gardiste pour agir concrètement sur l'environnement et le comportement des consommateurs.Aujourd'hui, muvit fait sa révolution.Face à l'urgence environnementale, muvit a décidé d'agir et de créer une nouvelle gamme de produits éthiques, avec des achats durables et des emballages 100% recyclables.Avec une gamme de plus de 1000 références de coques, housses, chargeurs, câbles, supports voiture,.Dans sa démarche de protection de la planète, muvit s'engage également à reverser une partie de son chiffre d'affaires à des associations agréées par l'association 1% pour la planète.Notre engagement.En tant que marque, nous avons la responsabilité d'agir en faveur de l'environnement et de la société de demain, en proposant dès maintenant des solutions pour mieux consommer avec des actions concrètes pour préserver notre bien le plus précieux :Notre planète.Nous présentons notre engagement à travers muvit for change, une gamme d'accessoires pour téléphones portables fabriqués à partir de matériaux biodégradables et/ou recyclables.Don de 1% du chiffre d'affaires de muvit for change aux organisations membres du mouvement ´´1% for the Planet´´.´´.´´.