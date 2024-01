BOJ Tire-bouchon mural Chromé Argent 55x10x7cm

Le tire-bouchon mural est fabriqué en Espagne depuis 1959. À l'occasion des 110 ans de l'entreprise, une nouvelle version du tire-bouchon mural est développée en 2015. Son design extérieur a été modifié pour lui donner un look plus moderne et des améliorations ont été apportées au mécanisme interne pour optimiser l'extraction du liège. Il est spécialement conçu pour les endroits très fréquentés tels que les restaurants et les bars, bien que son design exquis le rende parfait pour le placer dans n'importe quelle cuisine. La pince maintient parfaitement la bouteille par le goulot sans avoir besoin de la saisir avec la main et il ne reste plus qu'à baisser et remonter le levier d'une main et le bouchon sortira facilement. L'extraction du bouchon est rapide et sa technologie empêche le bouchon de se perforer et les particules de tomber dans la bouteille. Seul BOJ a la licence mondiale pour fabriquer la mèche, créée pour extraire les bouchons naturels et synthétiques.