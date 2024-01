Segway frappe fort avec Xafari et Xyber et dévoile des bêtes de technologie au CES 2024

Segway dévoile au CES 2024 les vélos électriques révolutionnaires Xafari et Xyber

La célèbre marque Segway a profité du CES 2024 de Las Vegas pour présenter ses futurs produits vedettes : les vélos électriques au design futuriste Xafari et Xyber. Ces deux modèles promettent d’apporter une nouvelle dimension aux aventures tout-terrain, grâce à leurs caractéristiques innovantes et adaptatives.

Un pas en avant dans l’innovation des vélos électriques

Après le succès de ses trottinettes électriques, Segway fait une entrée remarquée sur le marché des vélos électriques avec ses modèles Xafari et Xyber.

Ces derniers se distinguent par leur look futuriste et high-tech, ainsi que par leurs fonctionnalités intelligentes.

Le directeur général de la division E-Bike de Segway, Alan Zhao, est particulièrement enthousiaste quant à ces nouveautés :

“Nous sommes ravis de présenter le lancement de nos Segway Xafari et Segway Xyber, qui représentent un progrès majeur dans l’innovation des vélos électriques.”

Des vélos électriques intelligents et connectés

Active Scene Perception : cette fonction permet aux vélos d’adapter automatiquement certaines actions en fonction de leur environnement. Exemple : ajustement de la puissance, activation des phares…

Application mobile : elle offre des fonctionnalités avancées telles que la localisation du vélo, un GPS intégré et des mesures antivol (alarmes, verrous de moyeu…).

Focus sur le Segway Xafari : le vélo des aventuriers

Avec un nom tel que “Xafari”, il est évident que ce vélo électrique sera à l’aise hors des sentiers battus. Il dispose de cellules 21700 qui lui permettent de stocker une grande quantité d’énergie. Bien que les détails exacts ne soient pas encore connus, on peut supposer que le Xafari disposera d’une excellente autonomie.

En termes de performances, son moteur de moyeu arrière offre 750 W de puissance et 80 nM de couple. Son design s’inspire des VTT semi-rigides, mais il est équipé de deux suspensions pour une meilleure adaptabilité aux terrains difficiles :

Suspension avant de 70 mm de débattement

Suspension arrière de 80 mm de débattement

Pneus larges de 3 pouces

Le Segway Xyber : plus proche du trail électrique

Quant au Xyber, il se rapproche davantage d’un vélo de trail électrique en termes de design et de performances. Ses caractéristiques impressionnantes incluent :

Une accélération de 0 à 32 km/h en seulement 2,5 secondes

Une batterie de 1 440 Wh

Double suspension avant et arrière, offrant 120 mm de débattement sur chaque roue

Les informations concernant la vitesse maximale du Xyber n’ont pas encore été communiquées par Segway, mais il est clair que ce modèle promet d’excellentes performances sur les terrains les plus exigeants.

Prix et disponibilité des vélos électriques Xafari et Xyber

Encore une fois, Segway n’a pas dévoilé tous les détails sur ces deux modèles, notamment en ce qui concerne leur tarif et leur date de lancement. Cependant, compte tenu des caractéristiques présentées lors du CES 2024, on peut s’attendre à ce que ces vélos électriques soient positionnés dans le haut de gamme du marché. Affaire à suivre pour les amateurs de sensations fortes et de technologie innovante sur deux roues.