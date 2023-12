Piratage : Comment un site de torrents a réussi à échapper aux autorités en modifiant fréquemment son adresse

ELUTO Housse universelle pour voiture berline pour une utilisation intérieure et extérieure, résistante au soleil, aux UV, à l

Caractéristique:Protégez votre voiture des rayures et des rayons du soleil.Respirant pour permettre à la chaleur et à l'humidité piégées de s'échapper de sous la housse de voiture.La couverture peut être pliée en taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée et stockée.Protège contre les polluants environnementaux tels que la sève des arbres et les excréments d'oiseaux, protège contre la décoloration de la peinture, les rayons UV du soleil, la neige, la poussière et le vent.Sa surface peut bloquer efficacemente l'irradiation des rayons ultraviolets du soleil, offrant un certain degré de protection.Il empêche efficacement la poussière d'entrer dans la voiture, maintenant l'intérieur et l'extérieur de la voiture propre et bien rangé.Il peut protéger la surface de la voiture contre les rayures.Facile à laver et à collecter.Fonction:Offre la plus grande quantité de protection à votre véhicule.Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.Gardez votre voiture sans poussière, évitez les rayures inutiles sur la voiture.Rapide à mettre ou à enlever de votre véhicule.Montage:Modèle: 26383Matériel: 170TAjustement universel pour la plupart des modèles de voitures: choisissez la bonne taille pour votre voitureTaille:1#: Taille de la berline S : env. 415x170x150cm.2#: Taille de la berline M : environ 450x175x150cm.3#: Taille de la berline L : environ 470x180x150cm.4#: Taille de berline XL: env. 490x180x150cm.5 #: Taille de berline XXL : environ 530x200x150cm.Emballage inclus:1