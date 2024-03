Une nouvelle version plus rapide et précise d’un modèle d’intelligence artificielle serait en cours de développement selon des informations récentes. Il s’agirait du GPT-4.5 Turbo, une mise à jour notable par rapport au GPT-4 Turbo, qui alimente actuellement Microsoft Copilot.

GPT-4.5 Turbo : l’évolution de l’IA en termes de rapidité et précision

Dans cet article, nous explorons les principales caractéristiques du GPT-4.5 Turbo et la façon dont il pourrait être utilisé dans différents domaines.

Ce que vous devez retenir de GPT-4.5 Turbo :

Le GPT-4.5 Turbo offre une amélioration significative en termes de rapidité, précision et adaptabilité par rapport à son prédécesseur, le GPT-4 Turbo, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’utilisation.

Une fenêtre de contexte de 256 000 tokens permet à cette IA d’avoir une meilleure compréhension des informations, augmentant ainsi son efficacité dans diverses tâches spécifiques.

Avec des applications potentielles dans la rédaction assistée par ordinateur, l’analyse de données, la traduction automatique et le développement de jeux vidéo, le GPT-4.5 Turbo promet d’être un outil polyvalent et précieux dans différents domaines.

Evolutions du GPT-4.5 Turbo : rapidité, précision et adaptabilité

D’après ce que l’on peut déduire des informations disponibles, le GPT-4.5 Turbo serait non seulement nettement plus rapide que son prédécesseur, le GPT-4 Turbo, mais il offrirait également une plus grande précision. De plus, sa capacité à s’adapter à différentes tâches le rendrait particulièrement attractif pour un large éventail d’applications. Les tests effectués sur cette version ont montré des améliorations significatives par rapport au GPT-4 Turbo.

Rapidité : Le GPT-4.5 Turbo est annoncé comme étant beaucoup plus rapide que le modèle précédent, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur, notamment pour ceux qui souhaitent utiliser l’intelligence artificielle pour leurs projets quotidiens.

Précision : En plus d'être rapide, le GPT-4.5 Turbo serait également plus précis, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient bénéficier d'informations et de données plus justes obtenues à partir de cette IA.

Scalabilité : Le GPT-4.5 Turbo présenterait également une meilleure adaptabilité aux différentes tâches, rendant son utilisation encore plus polyvalente et avantageuse pour ceux qui souhaitent tirer parti de l'intelligence artificielle.

Un contexte élargi grâce à la fenêtre de tokens

Une autre amélioration notable concerne la mention d’une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, soit le double des 128 000 tokens actuellement disponibles pour le GPT-4 Turbo. Cette évolution permettrait à l’IA de mieux comprendre et interpréter les informations, en ayant accès à un contexte plus large lorsqu’elle effectue des tâches spécifiques.

GPT-4 Turbo devient gratuit sur Microsoft Copilot

Il est également intéressant de noter que le modèle précédent, GPT-4 Turbo, est désormais accessible gratuitement pour tous les utilisateurs de Copilot, indifféremment du mode “Créatif” ou “Précis”. Les utilisateurs de la version Pro disposeraient quant à eux toujours de l’accès au GPT-4 Turbo ainsi qu’à la possibilité de basculer vers des modèles antérieurs si nécessaire.

Priorité : Ceux possédant un compte Microsoft Copilot Pro bénéficient également d’un accès prioritaire durant les heures de pointe.

Intégration : L'intégration aux applications Microsoft 365 est une autre fonctionnalité offerte par la version Pro.

DALL-E 3 : Les utilisateurs profitent aussi de l'accès au DALL-E 3 en format paysage et de "100 boosts par jour" pour créer des images à l'aide de l'IA.

Quelles applications possibles pour le GPT-4.5 Turbo ?

Avec ses caractéristiques améliorées, le GPT-4.5 Turbo ouvre la voie à de nouvelles possibilités dans divers domaines tels que :

Rédaction assistée par ordinateur : Le GPT-4.5 Turbo pourrait améliorer considérablement les outils de rédaction assistée par IA, en offrant un contenu plus précis et pertinent.

Analyse de données : Sa capacité à traiter rapidement et avec précision des volumes importants d'informations pourrait permettre une analyse de données plus poussée et efficace.

Traduction automatique : Des traductions plus fiables et justes pourraient être réalisées grâce à cette nouvelle IA, ce qui faciliterait grandement les communications entre différentes langues.

Des traductions plus fiables et justes pourraient être réalisées grâce à cette nouvelle IA, ce qui faciliterait grandement les communications entre différentes langues. Développement de jeux vidéo : Enfin, le GPT-4.5 Turbo pourrait contribuer au développement de jeux vidéo en fournissant une meilleure intelligence artificielle pour les personnages non jouables et en améliorant l’expérience des joueurs.

En conclusion, le GPT-4.5 Turbo semble représenter une étape importante dans l’évolution de l’intelligence artificielle. Les améliorations apportées en termes de rapidité, précision et adaptabilité font de cette nouvelle version un outil potentiellement très utile pour ceux qui souhaitent exploiter la puissance de l’IA dans leurs projets.

