Kensington W2000 Webcam 1080p avec auto focus

La webcaméra W2000 produit des vidéos de haute qualité à 1080p avec mise au point automatique et technologie de correction de la lumière pour vous présenter sous votre meilleur jour. Elle est idéale pour Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien d'autres.Simple et puissant, le logiciel Kensington Konnect permet de personnaliser les paramètres vidéo en un seul clic.Le couvre-lentille intégré protège facilement votre intimité alors que le champ diagonal étroit de 75° crée une image vidéo personnelle et privée idéale pour les appels en direct tout en épurant l'arrière-plan.Il est possible de profiter des meilleurs angles de caméra en l'ajustant manuellement jusqu'à 37° à la verticale et jusqu'à 360° à l'horizontale et d'utiliser la fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de zoom 2x (ePTZ) pour optimiser l'image vidéo.Un microphone omnidirectionnel intégré comprenant une technologie de réduction du bruit optimise votre voix lors des réunions, présentations et balados.Elle est compatible avec les appareils munis de ports USB-A ou USB-C, comme les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, ce qui vous permet de présenter comme un pro depuis n'importe quel appareil.Créez sur mesure un aménagement professionnel de vidéoconférence en fonction de votre espace de travail et de votre budget en y ajoutant d'autres accessoires, comme un support pour bureau (K87651) et un anneau lumineux (K87653).Conforme aux exigences de la méthode 504.3 de la norme MIL-STD-810H, Contamination by Fluids (contamination par des fluides), avec désinfectant et sans dégradation.* *Réalisé selon les directives, le test ne nuit pas à l'utilisation du produit et n'entraîne aucune dégradation visuelleBranchez-vous en toute confiance, sachant que Kensington couvre la webcaméra W2000 avec une garantie de 2 ans. La webcam W2000 1080p avec auto focus de Kensington offre des vidéos de haute qualité (1080p à 30 ips), un son omnidirectionnel et des fonctionnalités uniques pour la confidentialité, le positionnement de caméra et les conditions de faible éclairage.<br/>Optimisée pour vous mettre en valeur sur les applications de visioconférence actuelles, la W2000 fait partie de lécosystème de visioconférence professionnelle de Kensington, une expérience Plug & Play puissante et unifiée des logiciels et des accessoires qui vous permet de passer plus de temps à collaborer et moins de temps à résoudre des problèmes.<br/>Que vous travailliez à la maison ou au bureau, la W2000 améliore vos présentations sur Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien dautres encore.<br><br>La W2000 offre des vidéos de haute qualité en 1080p grâce à la mise au point automatique et la technologie de correction de léclairage pour vous montrer sous votre meilleur jour.<br/>Idéale pour Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien dautres encore.<br>Simple et puissant, le logiciel Kensington Konnect vous permet de personnaliser vos param... - Offre exclusivement réservée aux professionnels