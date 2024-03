Microsoft Windows 11 Pro OEM

De nouvelles façons de se connecterEntrez en contact avec d'autres personnesReste concentréLa pointe de la technologie au service des performances de jeux PCUn PC qui s'adapte à vous <b>Présentation de Windows 11</b><br>Une nouvelle expérience Windows, qui vous rapproche de tout ce que vous aimez.<br><br><b>Adoptez une nouvelle perspective</b><br>Windows 11 offre un espace calme et créatif où vous pouvez vivre vos passions à travers une nouvelle expérience.<br/>Depuis la nouvelle version du menu Démarrer jusquaux nouvelles façons de vous connecter à vos contacts, actualités, jeux et contenus préférés, Windows 11 est le lieu idéal pour penser, sexprimer et créer de manière naturelle.<br><br><b>Optimisez votre productivité</b><br>Accédez facilement à toutes les applications dont vous avez besoin et effectuez plusieurs tâches en même temps grâce à des outils tels que lInsertion, le Bureau, ou encore une nouvelle expérience de rattachement plus intuitive.<br><br><b>De nouvelles façons de se connecter</b><br>Connectez-vous instantanément aux personnes qui comptent pour vous directement depuis votre bureau avec Microsoft Teams.<br/>Appelez ou discutez gratuitement, quel que soit lappareil quelles utilisent.<br><br><b>Votre contenu, en fonction de votre organisation</b><br>Avec Microsoft Edge, ainsi quune multitude de widgets parmi lesquels vous pouvez choisir, vous pouvez facilement rester à jour quant aux actualités, aux informations et aux divertissements qui comptent le plus pour vous. - Offre exclusivement réservée aux professionnels