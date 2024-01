IBM L440 I5 - Windows 11- SSD 1 TO - Ram 16 Go- N°091203 - GRADE B

PC Portable LENOVO L440 reconditionné N°091203 Ce portable appartient à la gamme Thinkpad dont la renommée n'est plus à faire. Vous serez ravi de sa plasturgie solide et de sa finition impeccable. Son écran 14,1 pouces lui confère un gabarit compact et vous pourrez le transporter facilement. Le poids du LENOVO L440 est de 2,30 kg . Il est vendu avec le Système d'exploitation Windows 11. Idéal pour : Bureautique & comptabilité Internet et réseaux sociaux Jeux-vidéos Vidéos et Multimédia Logiciels simples et puissants