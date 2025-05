Ascom D83 Protector Le téléphone sans-fil PTI robuste dédié aux professionnels mobiles.

Téléphone sans-fil DECT professionnel Écran TFT couleur de 2,4’’ avec rétroéclairage LED Témoin LED signalant les appels et messages entrants Transmission sonore HD à large bande Haut-parleur et microphones à réduction de bruit Intègre 3 répertoires distincts : central, professionnel et local Prise en charge des SMSet de raccourcis téléphoniques Autonomie : 10h en conversation; 120h en veille Connectivité : connecteur polyvalent; Jack 3,5mm ; Bluetooth 5.0 Module de localisation précise disponible Certifié IP67 : protégé contre la poussière et les immersions temporaires Alarmes par bouton-poussoir, de perte de verticalité et d’immobilité disponibles