Le SD-WAN comme Bouclier Anti-Cyberattaques pour les Entreprises

Quelles sont les vulnérabilités des réseaux d’entreprise traditionnels face aux cyber-attaques ? Qu’est-ce que le SD-WAN ? Comment permet-il de renforcer les fonctionnalités de sécurité des réseaux et de lutter contre les cyber-attaques ? Découvrez dans cet article la technologie SD-WAN et comment elle permet de mieux gérer et protéger un réseau étendu d’entreprise.

Metaverse, Intelligence Artificielle, Big Data, Apprentissage de la Machine, Internet des Objets, Réalité Mixte… Dans un monde où la connectivité est devenue omniprésente et où les technologies sont de plus en plus utilisées en entreprises, les menaces informatiques sont une préoccupation croissante pour les sociétés.

Les cyber-attaques deviennent en effet de plus en plus sophistiquées et de plus en plus répandues avec l’augmentation de la surface d’attaque, ciblant les failles de sécurité des réseaux pour voler des données sensibles, compromettre la confidentialité des informations et des actifs critiques des entreprises, voire perturber leurs activités commerciales.

De plus, les entreprises sont soumises à des réglementations de plus en plus strictes en matière de protection des données, ce qui les oblige à renforcer leur sécurité informatique pour se conformer aux normes en vigueur.

C’est pourquoi elles sont de plus en plus à se tourner vers le SD-WAN pour renforcer la sécurité de leurs réseaux afin de se protéger contre les attaques virtuelles… mais pourquoi et comment en profiter ?

Comprendre la pertinence du SD-WAN pour une entreprise qui fait face à plusieurs challenges en ce qui concerne son réseau traditionnel

L’ architecture WAN virtuelle qu’est le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) offre une solution adaptée aux différents défis rencontrés par les entreprises confrontées à des limitations et des problèmes avec leur réseau traditionnel.

On pensera par exemple à l’incapacité d’un réseau entreprise classique de fournir la bande passante et les performances nécessaires pour prendre en charge les applications critiques alors que les entreprises utilisent de plus en plus sur le cloud dans leurs opérations quotidiennes.

Il est également pertinent de comparer la gestion d’un réseau traditionnel à celle d’un réseau SD-WAN.

Alors que la première est souvent manuelle et complexe, susceptible d’engendrer des retards et des erreurs, la seconde centralise et simplifie la gestion du réseau en offrant un meilleur contrôle et en automatisant les processus. Cela permet ainsi de réduire la charge de travail des équipes informatiques et d’améliorer l’efficacité de celle des administrateurs.

Les infrastructures réseau traditionnelles peuvent exiger des dépenses considérables en équipements informatiques spécialisées. En revanche, le SD-WAN offre la possibilité d’utiliser des connexions Internet moins onéreuses tout en optimisant l’utilisation des ressources réseau existantes qui peuvent entraîner une réduction des coûts opérationnels.

Savoir comment maximiser l’efficacité de son SD-WAN

Pour optimiser l’efficacité d’une solution SD-WAN contre les cyber-attaques, une entreprise doit d’abord élaborer une stratégie de sécurité globale en identifiant ses besoins et ses priorités en matière de sécurité. Lors de cette étape, il est essentiel de prendre en compte différents aspects de la sécurité réseau.

Ensuite, l’entreprise doit envisager les mécanismes d’authentification et d’autorisation à mettre en place pour une gestion optimale de l’accès au réseau SD-WAN. Pour cela, elle doit d’abord définir des politiques d’autorisation claires et précises, en établissant des rôles utilisateur bien définis, en hiérarchisant les niveaux d’accès et en attribuant des privilèges appropriés à chaque rôle, qu’il s’agisse d’administrateurs, d’utilisateurs finaux, de fournisseurs ou de freelancers, par exemple.

Il est également important d’adopter des processus de gestion des identités et des accès (IAM) pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources du réseau d’entreprise. Cette étape peut impliquer l’utilisation de mécanismes comme l’authentification à deux facteurs (2FA), la gestion des certificats, la gestion des droits numériques ou encore l’authentification unique (SSO ou Single Sign-On), entre autres.

Le chiffrement des données représente un autre élément essentiel de la sécurité des réseaux SD-WAN, en particulier lorsqu’il s’agit de partager et de transmettre des données critiques sur le réseau entre les membres d’une même équipe.

Cette mesure est d’autant plus important à l’heure actuelle, alors que de plus en plus d’entreprises font appel à de la main d’œuvre internationale ou à des employés qui travaillent à distance. Ces derniers doivent ainsi se connecter au réseau d’entreprise depuis différentes localisations et à partir de différents appareils connectés souvent utilisés dans la vie privée comme des tablettes ou encore des smartphones gaming .

Enfin, dans le cadre de l’adoption d’une solution SD-WAN et de sa recherche d’optimisation, l’entreprise devrait accorder une attention particulière à la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et aux meilleures façons d’utiliser le SD-WAN dans leur travail.

Conclusion

En révolutionnant la gestion des réseaux informatiques au sein des entreprises, le SD-WAN, ou réseau étendu défini par logiciel, apporte une série d’avantages significatifs, notamment en matière de flexibilité, de performances et surtout de sécurité face aux cyber-attaques.

Doté de fonctionnalités avancées telles que le chiffrement des données, la segmentation du réseau, ainsi que la détection et la prévention des menaces, le SD-WAN renforce la sécurité des réseaux d’entreprise tout en minimisant les risques associés aux cyber-attaques. De plus, il permet aux sociétés d’adopter une approche proactive en matière de sécurité réseau, leur offrant ainsi un contrôle accru sur leur infrastructure informatique.