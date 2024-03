Mulato Duo lumière miel Mulato

Duo lumière miel Flow air de Patrice Mulato , pour donner de l'éclat aux cheveux ternes ayant subi des agressions extérieures ou chimiques (service en salon). Formulé avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce pack contient : Le shampooing lumière miel Flow air : offre vitalité et brillance aux cheveux fades en manque de lumière. Ternis par le calcaire, la pollution, ou fragilisés par les colorations et brushings, les cheveux ont parfois besoin d'un coup de boost pour retrouver leur éclat. Le shampooing au miel Flow air sublime les reflets du cheveu. Ce dernier est nourri, hydraté, souples et doux. La chevelure est propre et enrobée d'une légère note sucrée. Application : Appliquez le shampooing sur cheveux mouillés. Emulsionnez puis rincez abondamment. Répétez l'opération si nécessaire en laissant oser 2 à 3 minutes. Contenance : 200ml Le masque lumière miel Flow air : offre une brillance et un éclat instantanée aux cheveux ternes. Sa formulation est riche en extrait de miel, dont les pouvoirs nutritifs et protecteurs ne sont plus à prouver. L'utilisation du shampooing lumière Flow air sublime les reflets et les nuances de la chevelure. La chevelure est visiblement plus lumineuse, plus soyeuse et plus souple. Sa texture laiteuse rend le démêlage plus facile et plus rapide. Son parfum gourmand au miel enveloppe la chevelure. Application : Appliquez le shampooing sur cheveux mouillés. Emulsionnez puis rincez abondamment. Répétez l'opération si nécessaire en laissant oser 2 à 3 minutes. Contenance : 200ml