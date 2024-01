Calicosy Bibliothèque 2 portes avec étagère centrale H207,5 cm

Découvrez notre vitrine 2 portes avec étagères et son style inspiré de la nature. Idéal pour meubler n'importe quelle pièce de la maison cette vitrine vous apportera du rangement à votre espace. Le meuble dispose de deux portes qui renferment 2 étagères à l'intérieur ainsi que d'une niche pour créer des espaces de rangement distincts. Une rangée de LED sous l'étagère du milieu éclaire la partie ouverte.Caractéristiques produit:2 portes et 1 niche3 étagèresRangée de LED fournie avec câbles et interrupteur.Pieds et poignées en bois massif (Chêne)Fabriqué en EuropeLabel PEFCDimensions produit:Longueur 50.5 cm x Largeur 40 cm x Hauteur 207.5 cmPoids 41.05kgComposition produit:Fabriqué en panneaux de particules mélaminésPieds et poignées en bois massif (Chêne)Dimensions des colis: Colis n°1 : Largeur 68 cm x Profondeur 44,5 cm x Hauteur 25,5 cm - Poids 20,4 kgColis n°2 : Largeur 191 cm x Profondeur 55,5 cm x Hauteur 4 cm - Poids 18,8 kgColis n°3 : Largeur 70,6 cm x Profondeur 52 cm x Hauteur 4,5 cm - Poids 6,6 kgNature est une collection élégante qui combine un design pure et des lignes douce avec des décors bois et blancs. Les pieds en bois massif surélevant la structure des meubles leurs confèrent une impression de légèreté et une inspiration scandinave affirmée. Chaque meuble est disponible soit avec des façades aux décors bois ou à la couleur blanche. La collection Nature est composée de buffets, commodes, étagères, armoires et vitrines pour meubler n'importe quelle pièce de votre maison avec style.