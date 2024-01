“Coup de pouce chauffage” Une aide pour une installation énergétique plus performante et écologique pour votre logement

Malgré les inquiétudes environnementales, Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 24 septembre lors d’un discours télévisé qu’il ne bannira pas les chaudières à gaz.

Pendant son apparition aux bulletins d’information de 20 heures de TF1 et France 2, Emmanuel Macron a abordé les questions cruciales de la transition écologique en France. “d’ici 2030, il faut aller deux fois plus vite,” a-t-il souligné.

De plus, Emmanuel Macron a également préconisé des solutions plus respectueuses de l’environnement, telles que les pompes à chaleur, déclarant que “les pompes à chaleur sont intelligentes.”

Pour ce faire, Emmanuel Macron a annoncé un futur investissement de 40 milliards d’euros pour soutenir la transition écologique. Il a également annoncé la conversion de deux centrales électriques à charbon en biomasse d’ici 2027 et ajouté : “la France sera parmi les premiers en Europe à sortir du charbon”.

Le “Coup de pouce chauffage”, qu’est-ce que c’est ?

Vous souhaitez réaliser des travaux pour rendre votre logement plus économe en énergie ? Le “Coup de pouce chauffage” est une aide qui permet de remplacer votre chaudière à gaz, charbon ou fioul par une installation énergétique plus performante et écologique tels que :

chaudière biomasse performante

pompe à chaleur air/eau

pompe à chaleur eau/eau

pompe à chaleur hybride

système solaire combiné

raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables

chauffage au bois haut rendement.

Qui peut bénéficier de cette aide ?

Si vous êtes propriétaire, vous pouvez recevoir cette subvention pour votre résidence principale ou secondaire. Si vous êtes locataire, vous devez obtenir l’accord du propriétaire pour recevoir cette aide. Cependant, les montants de la subvention sont calculés en fonction du niveau de revenu du ménage afin d’apporter une aide plus importante aux ménages à faible revenu. Le revenu de référence est celui du ménage de l’année N-2 par rapport à l’année de demande, c’est-à-dire le revenu de 2021 pour une demande faite en 2023.

Plafonds de ressources selon le nombre de personnes dans le ménage :

Nombre de personnes dans le ménage En Île-de-France Pour les autres régions Ressources n’excédant pas pour être considéré comme un ménage à faible revenu 1 27 343 € 20 805 € 2 40 130 € 30 427 € 3 48 197 € 36 591 € 4 56 277 € 42 748 € 5 64 380 € 48 930 € Par personne supplémentaire + 8 097 € + 6 165 €

Note : Si vos revenus dépassent ces montants, vous ne serez pas considéré comme un ménage à faible revenu mais pourrez tout de même bénéficier d’une subvention réduite.

Les montants prévus de l’aide “Coup de pouce chauffage” :

Type d’installation Montant de la subvention pour les ménages à faible revenu Montant de la subvention pour les autres ménages Chaudière biomasse performante 4 000 € 2 500 € Pompe à chaleur air/eau 4 000 € 2 500 € Système solaire combiné 5 000 € 2 500 € Pompe à chaleur hybride 4 000 € 2 500 € Raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables 700 € 450 € Pompe à chaleur eau/eau 5 000 € 4 000 € Chauffage au bois haut rendement 800 € 500 €

Note : Les montants des subventions mentionnés dans ce tableau sont indicatifs et dépendent de votre situation fiscale et de la nature exacte de vos travaux.

Ces montants s’appliquent aux opérations initiées jusqu’au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour : remplacer une chaudière à gaz ou charbon par une chaudière biomasse performante, une pompe à chaleur air/eau ou une pompe à chaleur hybride ; se raccorder à un réseau de chaleur principalement alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération ; et remplacer un équipement indépendant de chauffage au bois.

En somme, si vous souhaitez rendre votre logement plus économe en énergie et bénéficier d’une aide financière pour le faire, le “Coup de pouce chauffage” est une excellente opportunité à saisir avant la fin de l’année 2025. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels du secteur pour connaître les meilleures options pour votre situation particulière.