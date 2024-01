Économisez de l’argent en surveillant la conso électrique sur son compteur Linky

Le compteur Linky est au cœur de nombreuses discussions depuis son déploiement en France, notamment en raison de ses fonctionnalités communicantes.

Si nous mettons de côté les controverses concernant les émissions d’ondes ou les pénalités imposées à ceux qui refusent son installation, il faut admettre que le compteur Linky offre des avantages considérables pour les usagers souhaitant suivre leur consommation d’électricité et réaliser des économies.

Découvrez comment utiliser efficacement le compteur Linky et les applications associées pour mieux maîtriser vos dépenses énergétiques.

Créer un compte Enedis et localiser votre numéro de compteur

Pour commencer, il est nécessaire de créer un compte auprès d’Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français. Contrairement à votre fournisseur d’électricité, Enedis ne vous facture pas directement, mais assure la compatibilité entre les différents fournisseurs et les infrastructures du réseau.

Vous devrez également localiser le numéro de votre compteur Linky, indispensable pour accéder aux données communiquées par celui-ci.

Suivre sa consommation d’électricité en temps réel

Grâce à votre compte Enedis et votre numéro de compteur, il est possible de suivre sa consommation électrique en direct sur votre smartphone ou votre ordinateur, avec une précision horaire. Cela peut être particulièrement utile si vous souhaitez analyser vos habitudes énergétiques et repérer les moments ou les appareils qui consomment le plus.

Quelques applications utiles pour suivre sa consommation

Plusieurs applications proposent des services allant de la simple visualisation de votre consommation à des analyses plus poussées, voire même des recommandations pour économiser de l’énergie. En voici quelques-unes :

EcoReseau : cette application permet d’associer votre compte Enedis à d’autres plateformes telles que Ma Chaudière Gratuite pour bénéficier d’une analyse complète de vos dépenses énergétiques.

: cette application permet d’associer votre compte Enedis à d’autres plateformes telles que Ma Chaudière Gratuite pour bénéficier d’une analyse complète de vos dépenses énergétiques. Cozynergy : en complément du suivi de votre consommation électrique, cette application propose un diagnostic énergétique complet de votre logement et vous suggère des travaux de rénovation adaptés à votre situation.

: en complément du suivi de votre consommation électrique, cette application propose un diagnostic énergétique complet de votre logement et vous suggère des travaux de rénovation adaptés à votre situation. Voltalis : cette application vous offre la possibilité d’avoir accès à votre consommation mais aussi de recevoir des recommandations personnalisées pour réaliser des économies d’énergie.

Comprendre les données affichées par le compteur Linky

Le compteur Linky communique une multitude d’informations concernant votre consommation électrique, sous forme de graphiques et de tableaux. Voici quelques éléments essentiels à prendre en compte :

– Le totalisateur de la courbe de charge : c’est la somme de votre consommation quotidienne, exprimée en kilowattheures (kWh).

– La puissance maximale du compteur : elle est indiquée en kilovoltampères (kVA) et correspond à la puissance maximale que votre installation électrique peut supporter.

– Les heures pleines et les heures creuses : si vous avez souscrit à un contrat avec tarification différentielle, votre consommation sera facturée différemment selon ces périodes. Le compteur Linky vous permet de visualiser votre consommation pendant ces plages horaires.

Tips pour économiser de l’énergie grâce au compteur Linky

Maintenant que vous savez comment suivre votre consommation électrique, voici quelques conseils pour économiser de l’énergie et réduire vos dépenses :

Ajustez votre chauffage et/ou votre climatisation à des températures modérées, en tenant compte de votre présence dans le logement ou des conditions météorologiques.

Réalisez un bilan énergétique de votre logement pour détecter les sources de déperdition de chaleur et d’électricité, et envisagez des travaux de rénovation si nécessaire.

Investissez dans des ampoules LED basse consommation et privilégiez les appareils électroménagers dotés d’une bonne efficacité énergétique.

Éteignez les appareils non utilisés plutôt que de les laisser en veille, surtout durant les heures pleines.

Grâce au compteur Linky et aux applications associées, suivre sa consommation électrique n’a jamais été aussi simple et pratique. En exploitant les informations fournies et en adoptant des habitudes éco-responsables, vous pourrez réaliser des économies sur votre facture d’énergie et contribuer à la préservation de l’environnement !

Télécharger l’application “Enedis à mes côtés”

Pour suivre votre compteur Linky, vous devez utiliser l’application “Enedis à mes côtés” ou accéder à votre espace client sur le site d’Enedis. Voici comment télécharger l’application :

Sur un appareil Android : Ouvrez le Google Play Store.

Recherchez “Enedis à mes côtés”.

Sélectionnez l’application et appuyez sur “Installer”. Sur un appareil iOS (iPhone ou iPad) : Ouvrez l’App Store.

Recherchez “Enedis à mes côtés”.

Téléchargez et installez l’application.

Une fois l’application installée, vous devrez probablement créer un compte ou vous connecter avec vos identifiants Enedis pour accéder à vos informations de consommation du compteur Linky