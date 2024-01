Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se positionne comme un smartphone de milieu de gamme avec des caractéristiques et performances intéressantes, le tout à un prix attractif.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Dans cet article, nous passons en revue les points forts et les faiblesses de ce téléphone qui se démarque de la concurrence.

Design et finitions élégants

Avec cette nouvelle édition, Xiaomi semble vouloir différencier la famille Redmi de ce que la compagnie fait habituellement avec sa gamme principale, tant au niveau des spécifications techniques que de l’esthétique. En effet, le design du Redmi Note 13 Pro+ est élégant et extrêmement bien fini, grâce à une finition brillante qui mêle iridescence et effets miroirs. La version blanche testée ici n’est pas la plus belle parmi les trois finitions disponibles; cet honneur revient au modèle violet.

Lire : HyperOS débarque progressivement sur les smartphones Xiaomi

Étanchéité IP68

Outre son esthétique, ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est le premier de la série à offrir une certification d’étanchéité IP68. Il s’agit d’une avancée importante pour le fabricant, qui commence à comprendre l’importance d’une telle certification pour un smartphone. De plus, Xiaomi affirme avoir amélioré sa résistance en renforçant les angles et en ajoutant une couche amortissant les chocs.

Un écran OLED lumineux et bien calibré

L’affichage est particulièrement lumineux et se rapproche des smartphones haut de gamme à cet égard. Les paramètres par défaut de Xiaomi ne sont jamais parfaits, mais ils sont tout de même acceptables. La précision des couleurs de l’écran pourrait être légèrement plus chaude, mais l’expérience globale sera meilleure.

Lire : Xiaomi lance le POCO X6 Pro

Performances et chauffe maîtrisées

Le Redmi Note 13 Pro+ offre une bonne quantité de puissance grâce au processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra ainsi qu’une chauffe maîtrisée. Deux versions sont disponibles :

8 + 256 Go pour 469,90 euros

12 + 512 Go pour 499,90 euros

Batterie et recharge ultra-rapide

Le smartphone dispose d’une batterie de 5000 mAh qui assure une autonomie correcte. En outre, il bénéficie d’une recharge ultra-rapide à 120 watts, ce qui permet de récupérer de l’énergie rapidement en cas de besoin.

Qualité sonore perfectible

La qualité sonore du Redmi Note 13 Pro+ est décente, mais n’atteint pas le niveau des meilleurs téléphones. Cependant, pour une écoute musicale occasionnelle ou pour jouer, les haut-parleurs stéréo vous satisferont parfaitement. Si vous souhaitez une meilleure expérience, l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs – soit en USB-C, soit en Bluetooth – est recommandée, car Xiaomi a supprimé la prise casque 3,5 mm qui a réussi à survivre jusqu’à présent.

Autre : Xiaomi dévoile sa première montre intelligente

La photographie : un point faible

Le Redmi Note 13 Pro+ peine dans certaines conditions de faible luminosité. De plus, le capteur principal de 200 mégapixels semble être un gadget sur ce type de téléphone et manque de polyvalence. Le smartphone dispose également d’un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un mode macro avec un capteur de 2 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G affiche un excellent rapport qualité-prix et des performances globales impressionnantes pour un appareil de milieu de gamme. Ses atouts majeurs sont son design unique, son écran OLED lumineux, sa puissance maîtrisée, sa recharge ultra-rapide et sa certification IP68. Cependant, il souffre de quelques défauts, tels que la qualité photo perfectible et l’absence de prise casque 3,5 mm. Néanmoins, il s’agit d’un choix solide pour ceux qui recherchent un téléphone performant et abordable.