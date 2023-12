Xiaomi dévoile sa première montre intelligente intégrant ChatGPT

La Black Shark S1 Pro : solide, sportive et avec IA embarquée

Xiaomi, la célèbre marque chinoise d’électroniques, présente son tout nouveau modèle de montre connectée, la Black Shark S1 Pro.

Cette montre se distingue par son design robuste rappelant les montres G-Shock, un ensemble complet de fonctionnalités sportives et surtout par l’intégration de l’assistant intelligent ChatGPT d’OpenAI.

Un écran AMOLED de 1,43 pouces pour une résolution de 466 x 466 pixels.

de 1,43 pouces pour une résolution de 466 x 466 pixels. Trois boutons latéraux facilitant la navigation à travers l’interface.

facilitant la navigation à travers l’interface. Différents modes de suivi sportifs permettant aux amateurs de fitness de suivre leurs progrès.

permettant aux amateurs de fitness de suivre leurs progrès. Résistance à l’eau et à la poussière IP68, garantissant une utilisation quotidienne sans souci.

garantissant une utilisation quotidienne sans souci. Assistant intégré ChatGPT offrant des possibilités de conversation intéressantes.

offrant des possibilités de conversation intéressantes. Disponible en noir et bleu, la montre est disponible sur le site du fabricant au prix de $69, mais peut être trouvée à moins de $60 sur Aliexpress.

Des fonctionnalités sportives complètes pour les amoureux de l’effort

L’une des principales caractéristiques de la Black Shark S1 Pro est son suivi d’exercices physiques. Cette montre intelligente offre différents modes sportifs pour s’adapter aux besoins et objectifs de chacun comme la course à pied, le cyclisme ou encore la natation. Avec un capteur intégré pour surveiller la fréquence cardiaque en temps réel, il n’a jamais été aussi simple pour les athlètes du dimanche et les passionnés de fitness de garder un œil sur leurs performances.

Comme il fallait s’y attendre avec une montre issue de Xiaomi, la Black Shark S1 Pro est également dotée d’un mode spécifique pour suivre et optimiser l’expérience de jeu vidéo. Après tout, Black Shark est la marque dédiée aux jeux vidéos chez Xiaomi.

L’assistant intelligent de ChatGPT en exclusivité

Bien que certaines montres connectées incluent déjà divers assistants numériques tels que Siri ou Google Assistant, la Black Shark S1 Pro va plus loin en embarquant ChatGPT, l’intelligence artificielle d’OpenAI. Cet assistant permet des conversations en langage naturel grâce au Machine Learning et promet de rendre l’utilisation de la montre encore plus intuitive et agréable.

Avec ChatGPT au poignet, l’utilisateur peut ainsi solliciter rapidement son intelligence artificielle pour obtenir des informations, être guidé dans l’utilisation des différentes fonctionnalités de la montre, ou simplement interagir à la façon d’un véritable partenaire de discussion.

Cependant un besoin de connexion internet…

Malheureusement, il existe une légère ombre au tableau, la montre aura besoin d’une connexion internet pour fonctionner de manière optimale avec ChatGPT. Une solution serait éventuellement de se connecter via un smartphone pour tirer pleinement parti des capacités offertes par l’assistant.

Un design industriel pour les aventuriers du quotidien

La Black Shark S1 Pro a été conçue pour séduire les amateurs de montres robustes et fonctionnelles. Avec son apparence industrielle et résistante, inspirée des célèbres montres G-Shock, la montre possède une résistance certifiée IP68 à l’eau et aux poussières. Les sportifs pourront suivre leur rythme cardiaque, leurs performances lors de nombreux types d’exercices et même profiter des conseils du nouvel assistant ChatGPT.++

Pour conclure, la Xiaomi Black Shark S1 Pro peut représenter un choix intéressant pour ceux qui recherchent une montre solide et polyvalente avec une intelligence artificielle intégrée. Disponible en noir et bleu, ce modèle est actuellement proposé à un prix très attractif sur différents sites en ligne.