EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO - Table de commande DMX

Console avec faders motorisés, effets de couleur et de mouvement (24 appareils/34 canaux) Contrôleur DMX pour les unités d'effets lumineux DMX telles que les Moving Head, les scanners et les projecteurs LED avec mélange de couleurs RGBW, 512 canaux DMX peuvent être assignés et inversés à volonté à 34 canaux de contrôle (softpatch), Pour 24 appareils avec max. 34 canaux de contrôle chacun, Port USB pour le stockage des données du programme, Programmation rapide grâce à 9 modèles de mouvement intégrés et 6 effets de couleur (position pan/tilt, temps de fondu et durée de fonctionnement réglables)., Plusieurs modèles de mouvement et effets de couleur peuvent être utilisés simultanément, Mode de poursuite manuel, temporisé ou sonorisé, 3 niveaux d'appareils DMX peuvent être contrôlés, 8 faders de canaux DMX motorisés pour un contrôle convivial, Les faders motorisés offrent une vue d'ensemble précise des paramètres lors de la commutation des différentes banques, chenillards et scènes., 2 roues dentées pour le panoramique et l'inclinaison, Fader principal pour les canaux de couleur et de gradation, Fonction d'occultation, Les boutons éclairés en couleur facilitent l'orientation, Mise à jour du micrologiciel via USB, Programmation de 30 séquences avec 485 scènes chacune, Peut transmettre jusqu'à 512 canaux DMX, Contrôle via DMX, RDM, (19") 48,3 cm installation en rack 4 U, Boîtier de console de bureau, Contenu de l'emballage 1 x contrôleur, 1 x manuel d'utilisation, 1 x cordon d'alimentation, Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Consommation électrique: 20 W, Classification IP: IP20, Connexion électrique: Entrée secteur par connecteur IEC (M) version montage cordon d'alimentation avec fiche de sécurité (fournie), Les programmes: Programmable30 séquencesChacun avec 485 scènes, Canaux DMX: Sortie 512, Sortie DMX: 1 x XLR 3 broches (F) version de montage, Contrôle: DMX, RDM, Couleur du boîtier: Noir, Supports de stockage disponibles: Périphériques USB (FAT 32), Port USB: Typ A, Couleur: Noir, Conception du logement: (19") 48,3 cm installation en rack 4 UBoîtier de console de bureau, Dimensions: Largeur: 48,3 cmProfondeur: 17 cmHauteur: 8,9 cm, Poids: 3,82 kg