OpenEvidence, la start-up qui veut transformer la médecine grâce à l’intelligence artificielle

L’entreprise OpenEvidence connaît une ascension fulgurante depuis sa création en 2023. Basée à Cambridge et fondée par Daniel Nadler, elle se positionne comme un acteur clé de la santé numérique. Sa mission consiste à mettre l’intelligence artificielle (IA) au service des professionnels médicaux. Grâce à une technologie issue des dernières avancées en IA générative, OpenEvidence attire l’attention pour son ambition de devenir le « ChatGPT des médecins ». Ce portrait met en lumière une expansion remarquable qui suscite l’intérêt de tout le secteur médical.
Table des matières
- 1 Une technologie au cœur du changement dans les hôpitaux
- 2 Des chiffres qui témoignent d’un fort ancrage aux États-Unis
- 3 Levées de fonds stratégiques et ambitions internationales
- 4 Fonctionnalités et méthodes adoptées par la plateforme
- 5 Données marquantes autour d’OpenEvidence
- 6 Perspectives et défis à venir pour OpenEvidence
- 7 Sources
Une technologie au cœur du changement dans les hôpitaux
L’écosystème médical est confronté à une accélération considérable du volume d’informations scientifiques. Les publications médicales doublent tous les cinq ans, obligeant les praticiens à s’adapter à cette masse croissante de connaissances. Dans ce contexte, OpenEvidence mise sur une intelligence artificielle capable de lire, analyser et synthétiser ces données pour épauler les soignants dans leurs prises de décision.
La plateforme développée par OpenEvidence agrège uniquement des contenus issus de sources validées par la communauté scientifique. Ce choix vise à garantir la fiabilité des recommandations faites aux utilisateurs. Au quotidien, l’outil s’intègre aux systèmes hospitaliers déjà existants, permettant ainsi aux médecins d’interroger instantanément une base actualisée de publications, protocoles et consensus médicaux récents.
Des chiffres qui témoignent d’un fort ancrage aux États-Unis
En moins de deux ans, la solution d’OpenEvidence a su s’imposer dans plus de 10 000 hôpitaux américains. L’adhésion rapide de la profession médicale se reflète dans le taux d’utilisation de la plateforme : plus de 40 % des praticiens aux États-Unis s’appuient désormais sur cet outil dans leur exercice quotidien.
Cet engouement s’explique par trois grandes promesses apportées par l’entreprise :
- Gain de temps dans la recherche d’informations pertinentes
- Soutien à la prescription de traitements adaptés et validés
- Accès facilité à l’état de l’art médical sans surcharge informationnelle
Levées de fonds stratégiques et ambitions internationales
Le développement d’OpenEvidence n’aurait pas été possible sans le soutien massif des investisseurs, séduits par le potentiel du marché. Depuis sa création, la société a collecté plus de 300 millions de dollars. En février 2025, elle a sécurisé une levée supplémentaire de 75 millions de dollars afin d’accélérer encore le déploiement de sa plateforme, confirmant la confiance accordée par ses partenaires financiers.
Ce nouvel apport doit notamment permettre l’expansion géographique d’OpenEvidence au-delà des frontières américaines. L’objectif est d’adapter la solution aux besoins spécifiques des différents systèmes de santé dans le monde, tout en maintenant le même niveau d’expertise médicale validée par les pairs.
Fonctionnalités et méthodes adoptées par la plateforme
La plateforme mise au point par OpenEvidence propose des fonctionnalités pensées pour faciliter le travail des médecins et renforcer la qualité de l’information médicale disponible. Son interface conviviale, inspirée des assistants conversationnels modernes, permet un accès rapide et intuitif aux connaissances médicales récentes.
Grâce à l’intégration de technologies d’intelligence artificielle avancées, chaque utilisateur bénéficie d’une expérience personnalisée où la pertinence, la fiabilité et la rapidité de la réponse sont essentielles. Cette approche innovante place OpenEvidence parmi les leaders de la transformation digitale en santé.
Comment fonctionne l’outil destiné aux médecins ?
Conçue pour simplifier le quotidien des praticiens, la plateforme offre une interface intuitive qui s’inspire des assistants conversationnels actuels. Le clinicien saisit une question ou expose un cas clinique ; l’IA fournit aussitôt une synthèse basée sur les dernières recherches, guidelines et recommandations officielles. Cette assistance couvre aussi bien le choix thérapeutique que la veille épidémiologique ou la gestion des interactions médicamenteuses.
L’accès à des réponses rigoureusement sourcées demeure central dans la philosophie de la start-up. La transparence des références citées et la possibilité de remonter à l’article original figurent parmi les piliers techniques d’OpenEvidence.
Quelles sont les garanties de qualité proposées ?
Pour rassurer une profession souvent prudente vis-à-vis des innovations technologiques, OpenEvidence adopte une démarche stricte concernant la validation des contenus. Seules les études évaluées par des pairs, recommandées par des institutions reconnues ou issues de revues académiques prestigieuses entrent dans la base utilisée par l’intelligence artificielle. Une politique de revue continue permet d’intégrer rapidement les nouvelles avancées scientifiques tout en excluant les informations non validées.
Cette approche méthodique contribue à conférer à OpenEvidence une crédibilité académique appréciée de la communauté médicale nord-américaine.
Données marquantes autour d’OpenEvidence
Voici un tableau récapitulatif des principaux indicateurs révélateurs de la croissance et du rayonnement actuel d’OpenEvidence :
|Indicateur
|Chiffre/Information
|Date de création
|2023
|Fondateur
|Daniel Nadler
|Montant total levé
|+300 millions de dollars
|Médecins utilisateurs (US)
|Plus de 40 %
|Hôpitaux équipés (US)
|+10 000
|Spécificité technologique
|Sources exclusivement validées par des pairs
Perspectives et défis à venir pour OpenEvidence
La trajectoire d’OpenEvidence suit celle de nombreuses jeunes pousses engagées dans la révolution de la santé digitale. Malgré ses succès initiaux, plusieurs défis attendent désormais la start-up. L’un d’eux est l’adaptation aux cultures et cadres réglementaires différents selon les pays, étape essentielle pour réussir son internationalisation.
Le maintien d’un haut niveau de fiabilité exigera également une veille scientifique constante et la capacité à détecter d’éventuels biais dans le traitement automatisé de l’information médicale. À mesure que la technologie progresse et que la concurrence devient plus forte dans ce domaine, la course à l’innovation devrait s’intensifier.
Sources
- https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-l-entreprise-openevidence-se-reve-en-chatgpt-des-medecins-20250902
- https://siecledigital.fr/2025/02/20/openevidence-leve-75-millions-de-dollars-pour-imposer-son-ia-dans-le-secteur-medical/
- OpenEvidence, la start-up qui veut transformer la médecine grâce à l’intelligence artificielle - 8 septembre 2025
